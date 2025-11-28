綠台南初選倒數！ 陳亭妃推形象短片.林俊憲發布主題曲

台南市 / 綜合報導

來看到2026縣市地方選戰，民進黨台南市長初選競爭激烈，立委林俊憲邀來金曲歌王「謝銘祐」量身打造競選歌曲；另一位立委陳亭妃則推出最新的形象短片，只是林俊憲指控，國民黨疑似介入初選，甚至暗助陳亭妃。對此，陳亭妃回應，國民黨怎麼會幫我，這就是一個選舉招數。

15秒最新形象短片，以台南日常作為主軸走入當地漁村，要呈現在黑夜、風雨中，依舊堅守工作崗位，有意角逐台南市長的，民進黨立委陳亭妃強調，自己會走進人民生活。

廣告 廣告

立委(民)陳亭妃說：「我覺得這就是我要呈現的，讓大家感受27年的陳亭妃，就在你的身邊。」而民進黨中央規劃，在明年1月12日到17日，執行黨內初選民調，時間進入最後倒數，立委林俊憲也上架競選主題曲。

林俊憲競選歌曲說：「獻予你，趁現在。」找來金曲歌王謝銘祐，量身打造競選歌曲，不過林俊憲再翻舊帳，指控陳亭妃過去有兩次議長選舉都跑票，即便出線了但未來要如何領導大家？

立委(民)陳亭妃說：「跟選舉，議長選舉有什麼關係，我覺得他搞錯方向了，我很聽話的，我聽賴清德主席的話，賴總統的話。」立委(民)林俊憲說：「陳亭妃會聽賴清德的話嗎，陳亭妃，郭信良，去跟李全教策動議長選舉跑票，所以賴清德才在那個時候，拒絕進入台南市議會。」

接著更公開向藍白喊話，不要介入民進黨的黨內初選，甚至暗助陳亭妃。立委(民)林俊憲說：「他們介入，然後讓一個民進黨贏得初選，然後輸掉大選的人，毫不遮掩地公開介入民進黨初選，支持陳亭妃。」

立委(民)陳亭妃說：「謝龍介最怕的是誰，是陳亭妃，國民黨怎麼會幫我，這就是一個選舉招數嘛，我覺得，不必要這個樣子啦。」民調初選腳步近，憲妃大戰競爭激烈，要卯足全力爭取提名。

原始連結







更多華視新聞報導

綠台南初選加溫！ 林俊憲.陳亭妃同天公布競選歌曲

台南市長民調！ 謝龍介超前林俊憲3% 落後陳亭妃

完成台南市長初選登記 林俊憲：我當桶箍團結大家

