綠台南初選倒數！黃偉哲力挺林俊憲接棒「延續賴清德理念」

民進黨2026台南市長黨內提名民調倒數，綠委陳亭妃、林俊憲今天分別在關廟和善化造勢拚場。陳亭妃推出《陳亭妃與台南市民的約定書》，提出7項施政藍圖；台南市長黃偉哲則公開為林俊憲站台，並強調只有林俊憲有能力延續賴清德的理念。

黃偉哲力挺林俊憲。（圖／翻攝林俊憲臉書）

林俊憲在善化成立後援會，黃偉哲到場力挺。黃偉哲說，林俊憲在國會的表現有目共睹，許多市府的經費都靠著他在立法院來爭取，只有林俊憲有能力延續賴清德的理念。黃偉哲呼籲鄉親在市長初選民調期間，一定要在家為林俊憲顧電話。

林俊憲14日在善化成立後援會。（圖／翻攝林俊憲臉書）

林俊憲表示，今天現場有3千多位鄉親到場支持，也感謝黃偉哲市長親自到場力挺，「我一直相信，延續不是口號，而是方向正確、事情有人接著做。善化與安定地理位置相鄰、生活機能緊密連結，本來就是一個彼此依存、共同發展的生活圈」。善化和安定同樣位於台南正中心，又緊鄰南科，是台南最關鍵的戰略區域之一。他對這個區域的定位很清楚，就是要以善化、安定為核心，打造「中台南副都心」，成為串聯產業、交通與生活的重要樞紐。

陳亭妃。（圖／翻攝陳亭妃臉書）

陳亭妃表示，自己走遍台南37區、聽到的聲音，整理成一份可以讓市民監督她的市民約定書。她也把市民的期待，濃縮成「1到7」的台南藍圖——共同用點、線、面串連大台南，結合農業、半導體、綠能、AI等科技軸心，帶動產業與就業，讓農漁民一年四季都安心、讓人走進台南各地創造經濟。福利的部分，只要台南不足，就一次補足。然後，用交通打通城市任督二脈。

陳亭妃14日在關廟舉辦活動。（圖／翻攝陳亭妃臉書）

陳亭妃強調，這些不是口號。是市民可以拿來對照、監督、要求她的見證，「27年來，我始終把台南當成一生的牽手；人民是頭家，讓人民來決定台南的未來。」

