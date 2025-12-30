綠台南初選刀刀見骨！陳亭妃不滿遭抹黑 林俊憲：別一緊張就罵人

民進黨台南市長選戰白熱化，綠委陳亭妃今天（30）不滿表示，不斷遭到抹黑攻擊。初選對手、綠委林俊憲則說，選舉要累積正面能量，「不要遇到事情一緊張就亂罵人」，並指自己最近也被莫名其妙亂罵。



陳亭妃今早在立法院舉行記者會，綠委王世堅現身力挺。王世堅也說，「每一個抹黑攻擊，都是陳亭妃的勳章。」



近日有網友在社群平台上發布陳亭妃與國民黨團總召傅崐萁在議場交談的畫面、與國民黨台南市議員蔡育輝的合照，以及攜擔任台南市議員的妹妹陳怡珍與藍委楊瓊瓔赴日考察等照片，並配文稱「投給陳亭妃就是投給傅崐萁」。對此，陳亭妃表示，初選最後十幾天遭到抹藍抹紅，感到太沉重。自己面對國民黨都是站在第一線，從不擔心任何衝突，如果要挑出民進黨與國民黨委員的照片，那實在太多了。



根據《TVBS》報導，林俊憲回應，選舉要累積正能量，大家應該心平氣和，把優點展現出來，不要一緊張就罵人，自己最近這幾天也是被莫名其妙亂罵一通。在最後衝刺的階段，大家就各自盡最大努力，要接受民調的結果。

