綠台南初選廝殺遭林俊憲猛攻 陳亭妃反擊：賴總統的話都不聽了？

民進黨2026台南市長初選白熱化，表態參選市長的綠委林俊憲近日猛攻綠委陳亭妃及前台南市議長郭信良的跑票爭議，並直言「賴清德怎麼敢放心把台南交給陳亭妃、郭信良」。對此，陳亭妃則說，賴清德已表態嚴禁黨內同志互相攻擊，「難道賴總統的話都不聽了嗎？」

陳亭妃。（圖／中天新聞）

陳亭妃在社群平台上發文表示，「賴主席在9/3的中常會三申五令，黨內同志在競逐提名時，嚴禁發生互相攻擊，難道賴總統的話都不聽了嗎？」同時，她也說，「這將是我對於同志的攻擊最後一次的回應，任何同志攻擊我、抹黑我、污蔑我的難聽字眼，亭妃會尊重賴主席在中常會的要求，一件一件堅強吞下去，當成是對自己的考驗，因為我們一定要大步向前，才能對得起台南市民對我們的期望。」

林俊憲。（圖／林俊憲辦公室提供）

陳亭妃強調，我們的對手是國民黨、是謝龍介，不是自己的同黨同志，初選只是一個過程，我們不能中了國民黨的計，讓支持者失望，因為我們的目標只有一個，就是要最強候選人，才能贏得2026的大選，才能為2028賴清德總統連任奠下最大的底氣。

