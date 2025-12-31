綠台南初選新民調！妃、憲皆贏謝龍介黨內互比妃領先

民進黨台南市長初選倒數計時！林俊憲和陳亭妃之爭，進入巷弄戰攻防戰。（圖／東森新聞）





民進黨台南市長初選倒數計時！林俊憲和陳亭妃之爭，進入巷弄戰攻防戰，都啟動掃街，互別苗頭。這時有最新民調出爐，黨內互比的話，陳亭妃領先林俊憲9.9個百分點，隨著民調陸續曝光，陳亭妃強調這讓人民看到，誰是最適合的市長人選，林俊憲則回擊，自己有信心贏得勝利。

陳亭妃閉上眼，唱得很陶醉，為了衝刺台南市長初選，即使聲音沙啞，還是要親自唱競選歌曲，不甩對手林俊憲聲稱有內參民調超越她。

立委（民）陳亭妃：「這我不回答，我想我昨天（12/30）已經說了，我們要用一個行動正能量。」

陳亭妃言下之意就是要全力衝刺，這時有最新民調出爐，表示陳亭妃對比藍營謝龍介，遙遙領先34.5個百分點，林俊憲比謝龍介，才贏19.7個百分點，如果是陳亭妃比上林俊憲，則是領先贏9.9個百分點。

立委（民）陳亭妃：「我們要的是讓人民看到，誰是最適合的市長。」

立委（民）林俊憲：「只有林俊憲才可以團結台南，台南不能輸，在政見發表會後，我們的正面螺旋氣勢更強，我想這樣一個不斷向上衝刺的態勢，我們非常有信心，絕對可以贏得最後勝利。」

委員們不管民調有起有落，對自己都有信心，倒數兩周最重要的是顧民心。陳亭妃照著自己步調，1月1號開始騎著鐵馬踏遍台南37個行政區，更勤奮跑市場彎腰拜票。

立委（民）陳亭妃：「拜託亭妃哦，拜託拜託拜託拜託。」

林俊憲支持者：「台南最好林俊憲，唯一支持林俊憲。」

同時間林俊憲也啟動車隊大會師，找來同派系的新潮流成員站台展現氣勢，倒數階段1月3號，林俊憲也將舉辦大溪北團結大會，邀請前農業部長陳吉仲登台助講，隨著初選民調倒數計時，憲妃大戰走入巷弄，有攻有防互別苗頭。

