綠台南初選殺紅眼！鍾沛君：這次非皮肉傷、是傷筋動骨

2026台南市長選舉民進黨初選民調結果出爐，立委陳亭妃以2.69個百分點的差距擊敗林俊憲出線。國民黨台北市議員鍾沛君分析，過去綠營初選雖然激烈但都能癒合，但這次林俊憲對陳亭妃的指控已經傷筋動骨，結果讓黨主席賴清德踢到鐵板，民進黨的難關可能正要開始。

國民黨台北市議員鍾沛君。（圖／中天新聞）

鍾沛君在政論節目中表示，陳前總統力挺的「媽祖妃」陳亭妃，勝過了賴清德總統欽點的「看板憲」林俊憲。她強調，賴清德的意志、跟新潮流的意志，在碾過了高雄跟嘉義兩關之後，在他的本命市台南，竟然踢到了這塊大鐵板。

鍾沛君表示，這個民調結果雖然還在誤差範圍之內，但相較於高雄「精巧地只差0.6％」，這個落差已經不可謂不大。她指出，對國民黨來說，南二都整合工作很早就已經完成，可是民進黨的難關可能正要開始。

民進黨立委陳亭妃。（圖／中天新聞）

鍾沛君直言，過去藍營很羨慕民進黨的是，他們在初選殺到見骨往往能夠癒合。但這一次的情況非常不一樣，因為林俊憲對陳亭妃的指控是傷筋動骨，並不是只有皮肉傷而已。林俊憲陣營在初選末期指控陳亭妃當年涉及議長跑票事件，這個是傷害了台派支持者、傷害民進黨，是很深層的指控。

鍾沛君強調，現在陳亭妃已經勝出，林俊憲要怎麼去跟當時已經相信陳亭妃是「背骨妃」的這些人交代，難道現在一轉頭要說之前開玩笑的，要怎麼把這些選票招回來。

鍾沛君也關注賴清德總統的反應，她提到大家都知道賴清德最會有一個「小本子」，在記哪些人得罪過他。她表示，接下來可以觀察賴清德到台南去造勢場合時，雙手一牽、振臂高呼的畫面，到時就來看看賴清德牽起陳亭妃的手，有沒有像他牽起其他人那樣自在。

