綠台南初選民調滿天飛！陳亭妃盼公平 林俊憲酸：被追近就跳腳

民進黨台南市長初選競爭激烈，綠委陳亭妃今天（26日）向黨中央發函，近期有特定媒體發布來源不明的網路民調及所謂「內參民調」，民進黨中央黨部則回應，目前從未針對初選縣市執行及發布任何內參民調。陳亭妃和初選對手、綠委林俊憲，均對此做出回應。

陳亭妃。（圖／翻攝陳亭妃臉書）

陳亭妃表示，「謝謝黨中央直接回應根本沒有內參民調，可能是候選人自己做的，亭妃呼籲不要觸法。」她強調，面對台南市長初選，「我始終堅持一個最重要的原則：一定要公平、公正、公開。」

民進黨中央回應，並未發布過內參民調。（圖／報系資料照）

陳亭妃肯定黨中央今天立即回應，目前中央黨部並未針對任何初選縣市執行或發布內參民調，相關選務將完全依照黨內程序進行，務求初選順利完成，推出最適合的人選，贏得明年的選舉，也希望黨內同志與媒體能夠依循黨中央的要求。隨著初選時程接近，黨中央也再次提醒，各界發布任何民調，都必須依照《選罷法》第53條規定，清楚載明調查單位、方法、樣本數與經費來源，讓資訊透明、制度被尊重，避免造成社會誤解。

陳亭妃說，今天她在記者會中，也舉出CNEWS匯流新聞網委託趨勢民調依民進黨初選方式，將數據都公開，可以讓各界去瞭解，所以在對外比較中，她對國民黨謝龍介的支持度為 57.1% 對 18.5%，領先 38.6 個百分點；相較之下，林俊憲委員為 51.6% 對 28.5%，領先 23.1 個百分點，整體對外競爭力差距約 15.5 個百分點，「這些民意的呈現，我心懷感謝，也更加提醒自己肩上的責任。台南的未來很重要。讓我們一起把初選走好、走正，才能走得更遠，也才能走得更團結。」

林俊憲。（圖／中天新聞）

林俊憲表示，選舉快到了，確實民調滿天飛，我們只依照自己做的，調整選舉節奏。我們可以確定的是，正向的選風，民意快速高漲，有些人看到民調被追近了， 就嚇得跳起來，到處哇哇叫、到處投訴。任何民調我們都尊重，最離譜的民調，大概是國民黨的議員蔡育輝支持陳亭妃，還開了兩次民調記者會，我們也表達尊重。

林俊憲說，選舉大家還是放輕鬆，最重要的是自己心裡要清楚有沒有掌握到民意？目前的民意趨勢如何？相信在這樣的正向選風之下，支持度會快速提升，我們一定會贏得最後的勝利。

