綠台南初選熱戰！ 林俊憲.陳亭妃政見發表會登場

台南市 / 綜合報導

民進黨台南市長初選激戰，立委林俊憲跟陳亭妃，首次在政見發表會正面對決，第一階段「政策申論」，林俊憲主打組織戰，強調已經整合「台南隊」，陳亭妃搬出總統賴清德回擊，暗諷支持人數不等於勝選，現場瀰漫濃濃火藥味。

立委(民)陳亭妃說：「當時我們(時任)賴清德立委，在參選我們的第一屆大台南市長初選的時候，站在我們賴清德身邊只有6個議員。」立委(民)林俊憲說：「剛剛亭妃說的賴清德在選市長的時候，初選6個議員支持他，我就是其中一個。」

本以為是政策過招，但在第一階段「申論」，雙方已瀰漫濃濃煙硝，林俊憲主打「組織戰」，展現接班姿態，但陳亭妃搬出總統賴清德回擊，暗諷「人數不等於民心」。

立委(民)陳亭妃說：「重陽禮金帶狀皰疹這個也是一樣，在六都當中我們比不上人家的，所以我們要說我們準備好了。」立委(民)林俊憲說：「我要替我們台南市的老人，免費注帶狀皰疹皮蛇疫苗，剛剛亭妃立委她也抄去用，如果是好的政策大家來學習。」

一個喊加碼一個談落實，敬老政策來回交鋒，而在第二階段犀利提問，得說出對方一個優點？林俊憲先發制人。

立委(民)林俊憲說：「亭妃委員也有她有好處的地方，說準備很久了準備8年了，但是選市長不是(依)照排隊的，選市長應該是選一個最適合的。」

立委(民)陳亭妃說：「我很羨慕俊憲委員資源特別多，因為他造勢場可以辦很多場，然後遊覽車可以一台一台的載，亭妃沒有這些資源。」亭妃沒有這些資源，陳亭妃不甘示弱，諷刺對手依靠派系動員，府城接班戰刀光劍影。

