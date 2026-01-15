綠台南初選落幕2／在地深耕27年 陳亭妃勤跑攤敬茶敬到水中毒

陳亭妃在地深耕27年，素以勤奮跑攤、努力做選服為地方民眾熟悉。（翻攝自陳亭妃臉書）

民進黨台南市長初選結果出爐，立委陳亭妃將被提名參加年底選戰。陳亭妃1998年起在台南擔任民代至今，在地深耕27年，她素以勤奮跑攤、努力做選服為地方民眾熟悉，這次初選期間，陳亭妃出席地方活動，整場上百桌她一桌一桌敬茶水，短時間內喝下大量礦泉水，喝到水中毒，她當下忍著不適，跟全場打完招呼敬完茶水才離開就醫。

有別於2018年台南初選是6人角逐，此次台南初選是陳亭妃與林俊憲的一對一對決，面對賴系在地方的強大實力，陳亭妃絲毫不敢掉以輕心，持續以「腳勤」對應，不只踩鐵馬騎遍台南37區，更辛勤跑行程，去年底她出席地方活動，主辦單位在活動中心「辦桌」上百桌，素來不喝酒的陳亭妃以礦泉水代酒，一桌一桌向鄉親致意，短時間內不知不覺喝下了3瓶600毫升礦泉水，一下子出現水中毒、也就是身體電解質失衡的不適狀況，當時陳亭妃不明所以，只忍著不適，全場敬完一輪後才離去就醫。

廣告 廣告

陳亭妃擔任民代多年以來，一直維持著早上5點起床、6點前就出門跑行程的習慣；選上立委後，她家距高鐵站40分鐘車程，但陳亭妃固定搭乘早上6點3分的高鐵北上開會。有時在台北的行程較晚，錯過末班回台南高鐵，陳亭妃為了出席隔天一早的活動，還會搭長途客運，連夜趕回台南。

陳亭妃一次曾笑說，當民代多年，唯有一陣子不用早上5點起床出門趕跑行程，就是COVID疫情三級警戒期間；後來疫情漸緩，社會活動恢復，驟然要從不用出門跑攤的狀態重新上緊發條，恢復每天跑攤，一時間還真有點難以適應。

更多鏡週刊報導

綠台南初選落幕1／林俊憲努力到最後一刻 難敵陳亭妃十年磨一劍

【綠六都女力掘起2】陳亭妃20年磨一劍 賴清德意志是最大挑戰

高市長對決新潮流賴瑞隆 柯志恩：以小搏大拚逆轉勝