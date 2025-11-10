綠台南初選起跑！陳亭妃宣布這天登記 沙啞喊賴主席是公共財

即時中心／顏一軒、謝宛錚報導

民進黨台南市長、高雄市長與嘉義縣長提名初選，將於今（10）日起至14日止開放領表，並於明年（2026）1月12日至17日執行初選民調，黨內競爭逐漸白熱化。台南市長擬參選人、立委陳亭妃宣布，她週三（12日）回親赴中央黨部進行登記，將與同樣有參選意願的立委林俊憲，來場正面對決。





陳亭妃稍早現身立法院短暫接受媒體堵訪，記者提問，有綠營人士擔心身兼民進黨主席的總統賴清德會介入黨內初選，她聽聞問題後，先是搖了搖頭，隨後透過極其沙啞回應，「不會，主席是公共財，是希望推出最強的候選人，我想大家真的不要再誤會主席，謝謝」；而她在受訪過程中，還一度握拳，看來有些激動。

