綠台南初選陳亭妃勝出 郭正亮揭關鍵：謝龍介會難選很多

民進黨台南市長選舉初選結果今（15）日出爐，由立委陳亭妃以2.69％差距險勝立委林俊憲，將代表民進黨參選。對此，前立委郭正亮認為，陳亭妃在初選勝出，也意味著國民黨台南市長參選人謝龍介會難選很多，因為林俊憲的票不會跑，陳的票則比較會跑。

陳亭妃指出，27年來的每一步，都不是一個人，而是人民陪她一路走過來，她也要特別感謝所有不斷提醒、磨練她的好朋友，「正因為有這些聲音，讓我時時刻刻提醒自己、要求自己，不能辜負人民的期待」。她除強調，未來她將持續向總統賴清德請益台南治理經驗，也保證，2026年台南市長選舉一定不會讓賴擔心，且「一定要大贏」，為2028年賴連任奠下最穩固的基礎。

郭正亮今天在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，先前許多民調顯示，陳亭妃的支持度全部領先林俊憲，陳也擺明與賴系對抗10幾年，不是突然跟賴清德不一致，在這個情況下，她的支持度還維持領先。由此可見，台南已經有些人開始對賴清德有意見，如果不提名陳，後果可能會很嚴重，這可能是民進黨的主要考慮。

郭正亮直言，陳亭妃在初選勝出，也意味著謝龍介會難選很多，因為林俊憲的票不會跑，陳的票則比較會跑。他解釋，林俊憲的基本盤是「忠黨愛國票」、跟著賴清德動，而賴「總是要替陳亭妃站台」，所以他們不會改去支持謝龍介，反而會支持陳。

