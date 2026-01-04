綠台南執政32年夠久了 謝龍介：給我4年改變讓大家懷念40年

國民黨日前徵召立委謝龍介參選2026年台南市長，引發討論。謝龍介今天表示，民進黨在台南已經執政 32 年，卻讓市民一次次面對失望與無力，「給龍介 4 年，讓台南改變；龍介會讓大家懷念40年」，他強調，會和大家一步一步把台南找回來

謝龍介。（圖／翻攝謝龍介臉書）

謝龍介表示，昨晚在台南市黨部的餐會上，他的情緒很滿，也很感動。從 2025年12月24日，黨中央正式提名他擔任2026台南市長候選人開始，他就深知，這不只是一場選舉，而是一份對家鄉的託付。立法委員同事們，柯志恩、羅智強、葉元之、徐巧芯、林沛祥、吳宗憲、王鴻薇昨晚都特地來到台南相挺，那份支持，不只是站台，更是一種並肩同行的陪伴，政治路不容易，但有人一起走，心就特別踏實。

廣告 廣告

謝龍介3日出席國民黨台南市黨部餐會。（圖／中天新聞）

謝龍介說，「台南，民進黨已經執政 32 年。時間夠久了，卻讓市民一次次面對失望與無力。」弊案叢生，該被檢討的卻沒有被好好檢討，受傷的，永遠是台南人。他強調，自己不是為了對立而來，而是心疼這座他深愛的城市，「2026 年 11 月 28 日，我誠懇向鄉親請託：給龍介4年，讓台南改變；龍介會讓大家懷念40年。我會和大家，一步一步，把台南找回來。」

延伸閱讀

阿扁自爆新節目被喊停想將賴卓一軍？鄭麗文酸：棄祖師爺不顧

輔選張啓楷柯文哲「Long Stay」嘉義 鄭麗文：盼藍白順利共推人選

何時與鄭麗文會面？ 柯文哲：私下有機會就見、但仍需按機制