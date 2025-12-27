綠台南市長初選政見會 憲妃大戰一個點名郭信良 一個搬出陳凱凌 唯一共識竟是這個。曾薏蘋攝

綠台南市長初選政見會 憲妃大戰一個點名郭信良 一個搬出陳凱凌 唯一共識竟是這個。曾薏蘋攝

民進黨台南市長初選政見會將於今晚登場，陳亭妃與林俊憲火藥味十足，一路燒到會後媒體採訪；政見會中被提問人問到有關光電案一事，林點名陳的「戰友」，「弊案有藍有綠、台南還有一個郭信良」；陳也不甘示弱酸，「陳凱凌事件、光電大老等，都深入在台南人心中，誰在發照？不是經發局局長嗎？」而兩人唯一的共識就是，「政見會只辦一場，太少了」。

民進黨台南市長初選「憲妃大戰」，從台南戰到台北；政見會媒體人提問，初選過後，會如何支持勝出的對手？如果輸了就支持對手，「但如果我贏了你也要支持我啊，自己也在等陳亭妃做承諾」。

對於陳亭妃以「8年前初選過後、自己就站在黃偉哲的台上大力助選」回應，林俊憲不以為然，會後受訪時，依舊耿耿於懷，認為陳還是不願公開正面承諾。「自己也在等陳亭妃做這樣的承諾」。

被媒體人問到，如何面對光電案？林俊憲搬出「郭信良」，陳則用新系已遭起訴判刑的前經發局陳凱凌回擊。

陳亭妃強調，自己一直講要翻頁，不能只能選要講得拿出來、別的不講，光電大老當時多少人被搜索？自己從未講過這部分，這都是大家共同承擔，不是誰可以切割，說誰是誰的人所以要大大的講，讓國民黨見縫插針，光電這事情在台南，大家要共同翻頁、大步向前，把光電的漁電共生、農電共生，如何做好才是最重要的。

被媒體人問到，是否可以舉出對手一項優點？兩人回答都相當剪短，林表示，陳亭妃準備八年了，「但選市長不是照排隊的」。陳亭妃則諷刺，羨慕林俊憲資源很多、造勢一場場辦、遊覽車一台一台載。

總結時說，陳亭妃提出最近出現假民調，更把黨中央日前「大會報告」，要求相關人要遵守中選會的規定回應的手板亮出來，也拿出黨副祕書長何博文受訪內容，指初選內參民調應該是各陣營做的，她反問，「我們台南就兩個候選人，那會是誰做的呢？」

對於當年台南市議會議長選舉跑票一事，陳亭妃說，「今天議會的事關我什麼事？議會事情發生太多了」；她馬上也提，最近還發生民進黨議長副議長要跟國民黨換票，為什麼這些不講？

林俊憲結論時表示，這次民進黨初選最大危機，就是國民黨介入，自己也遇過國民黨議員在台上拿麥克風喊，「民進黨正在初選，如果接到民調電話要支持我的對手陳亭妃」，前幾日也有新聞，國民黨一名蔡姓議員，說曾受陳幫忙，呼籲支持陳亭妃，他看到這些報導非常難過。

至於政見，陳亭妃提出「七大」主軸政見。一是「一個大台南」，二是將溪北、溪南串連，光榮台南；更要有「科技三軸」，接著則是「福利六都」及「交通七彩行」。林俊憲則提出照顧重點有三項：一是老人、二是孩子與媽媽、三是年輕人。

