綠台南市長初選政見會 陳亭妃、林俊憲攻防重點一次看
民進黨主辦、三立電視協辦的「2026民進黨台南市長提名政見會」27日登場，有意參選台南市長的立法委員陳亭妃、林俊憲分別就參選政見提出申論，並回應媒體學者提問，最後則進行結論。《鋒燦新聞網》特別整理2人政見申論、政策或時事提問回應及結論重點，儘管林俊憲在現場大打「議長選舉跑票牌」可謂火藥味十足，但陳亭妃似乎不為所動，聚焦政策白皮書內容，甚至準備彩色手卡逐一闡述，最後仍不忘反酸一句「議會的事關我什麼事」，甚至拋出日前媒體報導台南市議會議長邱莉莉、副議長林志展涉換票賄選一案「華麗反殺」。
陳亭妃秀圖卡闡述7大市政 林俊憲聚焦社福大打「補貼牌」
依據抽籤結果，「2026民進黨台南市長提名政見會」由陳亭妃先行申論，陳亭妃特別準備大型彩色手卡，一頁一頁逐一介紹「串連溪南、溪北」「科技三軸」、「四季農漁產通路升級」、「五大觀光軸」、「福利六都齊」、「交通七彩行」等7大政見內容，包含台南在地環境特徵與施政步驟皆簡單扼要說明。陳亭妃指出，這些政見其實都是8年來經過檢視後、堆疊過的規劃藍圖，尤其在社會福利對照其他五都施政概況，也允諾會將台南不足的部份不足，其中不少涉及中央協助事項，陳亭妃也利用這8年的時間陸續爭取協助讓白皮書更容易推動。至於林俊憲則僅在簡單介紹南部科學園區的發展史並稱「大建設大家不用擔心」後，大篇幅聚焦在健保費減免、重陽禮金加倍、敬老卡補助計程車費、免費施打疫苗、生育補助加倍、營養午餐免費等「社會福利大補帖」，並未就補貼之外的市政提出相關論述。
台南的未來產業／陳亭妃聚焦傳統產業轉型 林俊憲：交通最重要
綠色和平電台主持人林育卉在提問環節詢問「台南的下一個未來產業為何」，林俊憲對此僅稱「南科的發展已經超過竹科」，且稱沙崙綠能科學城未來將是台積電一奈米廠「最有可能落腳處」，並在感謝目前的台南市政府「都已經準備好了」後，突然談起交通。林俊憲表示，自己從總統賴清德上任後就爭取到2條通過曾文溪的大橋，並未就「未來產業」的施政願景具體說明。陳亭妃則是開門見山介紹自己長期在經濟委員會「對於產業非常清楚」，並指出台南過去雖然藉由蓬勃的工業發展創造經濟起飛，但如今面臨產業轉型時刻，陳亭妃提醒，除了農業、半導體、人工智慧等創新科技產業外，也要思考傳統產業如何轉型，並且舉出「府城鞋」的傳統產業國際品牌化的成功案例。對於配套措施，陳亭妃也強調所謂「轉型」不應只是編列預算，更應與都市計畫加以整合，「讓年輕人願意留在台南打拼」。
治安及防詐／林俊憲嘆「國人沒有警覺性」 陳亭妃：防詐宣導不應淪為辦活動
隨著近日台北市發生「1219北捷隨機襲擊事件」，中央警察大學助理教授王智盛就「如何強化台南市治安」提問，陳亭妃針對高風險熱區管理提出「警示暨通報系統整合」為優先，並且藉由編列警察人員裝備改善及先進科技設備等預算，提升警力因應能力，否則「即使有所防備也難在第一時間有效保護民眾」。至於詐騙防制方面，陳亭妃認為宣導不應停留在「辦活動」層次，必須定期將最新詐騙方式等資訊透過社區系統「深入第一線」讓高齡者能夠充分知曉。不過林俊憲似乎來不及準備治安題，除了拋出「跟中央爭取補足建警率」之外尚未能充分回應，甚至還大篇幅強調「台南治安太好」、「許多民眾都沒有警覺性」，認為「台灣實在平安太久」，因此中央已經將民防訓練及打詐列為國家重大政策。
翻轉光電污名化／林俊憲再提郭信良 陳亭妃反酸：陳凱凌的光電大樓有多少人被搜索？
POP搶先報主持人邱明玉則以「台南近年光電被國民黨污名化」為主題提問2位擬參選人解決之道，林俊憲強調綠電不能影響農漁業，也不能有弊案發生，因此曾向賴清德建議發起「綠電掃黑」。話鋒一轉，林俊憲以前台南市議會議長郭信良涉將軍區光電案遭起訴一事為由，稱「弊案有藍有綠」，因此呼籲綠電發展與弊案應分開看待，台南仍有許多公有房舍、土地可以作為綠電發展。陳亭妃顯然接收到林俊憲言下之意，直言台南市的光電弊案之所以受到矚目，陳亭妃直接點出，從陳凱凌事件到光電大樓已成為國民黨作為「提款機」。陳亭妃呼籲林俊憲「一起翻頁」，而不應因「他是我的人就選擇不去講」反而讓國民黨見縫插針，陳亭妃也無奈陳凱凌是經發局長是第一關審核，跟他有關的光電大樓，有多少人被搜索？表示自己從未提過，只因知道必須共同承擔。
邱明玉同時也希望2人闡述對方優點，對此，林俊憲火藥味十足，僅不以為然地以「亭妃也有可取之處」起頭，隨即諷刺「說準備8年了，但選市長不是照排隊」，而是選一個最適合、最有能力、且最能重拾台南市民對於民進黨信任的人選擔任市長，似乎暗示自己才是「最能重拾民眾對於民進黨信任」的人選。陳亭妃則在闡述完光電題後，絲毫不動怒地直言「我很羨慕俊憲委員資源特別多」，並指出林俊憲「造勢場可以辦很多場」、「遊覽車可以一台一台地載」，表示自己並沒有這些資源，只能一步一腳印，取得人民支持的力量，作為一記「華麗反殺」。
陳亭妃籲「勿口說團結卻不斷抹黑攻擊」
最後的結論階段，林俊憲似乎是意識到申論時未能充分說明政見，因此簡短補充觀光政策，除了預計爭取直飛沖繩、熊本2條日本航線外，也要引進郵輪進駐，增加台南市觀光客。不過短短幾句，林俊憲再次將焦點拉回對於陳亭妃的攻擊。林俊憲搬出總統牌，稱賴清德過去參選市長之所以能在初選後獲得其他黨內市議員支持係因「賴清德從未背骨、從未選舉跑票、從未傷害民進黨」，甚至進一步開嗆民進黨在台南確實存在分裂，「大家不能閃躲這個事實」，並稱「2次議長選舉跑票造成黨內很大的傷痕」，因此只有自己代表民進黨參選才能團結民進黨。陳亭妃面對攻擊，仍然按照步調補充自己的教育政策、體育政策、極端氣候因應政策以及未來政府與市民的關係。陳亭妃最後也正面回應「議會的事關我什麼事」，還反酸「議會發生的事情太多了」，暗指邱莉莉、林志展涉與國民黨籍市議員「換票」一案，媒體報導非常多，呼籲林俊憲不應一面口說團結，卻一面不斷抹黑、攻擊。
事實上，綜觀整場政見會，林俊憲確實提出「團結」2字不下10次，但每次皆伴隨針對陳亭妃「絲毫不演」的明槍暗箭。相較陳亭妃大篇幅闡述市政願景、施政細節，並且針對產業、治安、光電等提問逐一回應，有備而來，林俊憲似乎將重點放在「議長選舉跑票」、「分裂民進黨」等攻擊，完全是老調重彈，大部分的時間都在攻擊批評，浪費這麼重要由民進黨所舉辦的政見發表會，提問環節中，林俊憲雖表態「我若沒有贏就會支持我的對手」，陳亭妃亦指出歷史證明自己過去初選落敗後也大力支持現任台南市長黃偉哲，顯見林俊憲一直將選戰策略設定「攻擊」，而數波媒體民調都是穩操優勢的陳亭妃，對於黨內的抹黑攻擊選擇不回應。黨內初選結束後，如何能使民進黨真正團結對外，才是參選人最大的智慧。
