綠台南市長初選正面對決 陳提教育政見 林深入敵營成立後援會

民進黨台南市立委陳亭妃競選台南市長行程馬不停蹄，8日在新營區南瀛綠都心公園舉辦氣墊樂園兼發布教育政見藍圖。

民進黨台南市立委陳亭妃（白上衣、黑長褲者）8日在新營區南瀛綠都心公園舉辦氣墊樂園，更發布台南市長競選的教育政見藍圖。（程炳璋攝）

民進黨台南市長初選登記10日登場，意味林俊憲、陳亭妃將正式開戰，陳亭妃8日上午先選在新營區舉辦「妃妃姐姐太空萌樂園」公布教育政見。林俊憲下午直搗安南區陳的票倉成立後援會。藍營初選相對溫和，台南市立委謝龍介將待財劃法塵埃落定推出政見。前立委陳以信自比鯰魚，每天發布政見攪動台南一缸選情活水。

民進黨台南市長初選林、陳已暗中較勁1年10個多月，10日初選登記後將公開正式對決，陳亭妃陸續推出政策白皮書，8日在南瀛綠都心公園舉辦充氣氣墊遊樂園，提出10大教育藍圖。

「教育不是口號，而是信仰。」她舉輝達執行長黃仁勳到台南為例，所到之處都大大提高了知名度，包括台南的牛肉湯、剉冰店，反思台南市教育要以培養文化自信與國際視野為出發點。

林俊憲8日結合在地議員蔡麗青、黃麗招、邱昭勝與王錦德，在安南區成立後援會，此區是陳亭妃大本營，擁有死忠樁腳的票倉。林俊憲陣營自認選仗並不難打，要以自身特質與政見贏得基層選民信任。

綠營內戰白熱化，國民黨較溫和，謝龍介表示，民進黨台南市近3年的執政，都在兌現自己民國111年提出的市長選戰政見，包括老人健保、生育補助與尿布免費等議題。接下來將與各選區藍營議員結合，陸續成立競選看板。未來將待行政院財劃法塵埃落定，盤點台南市財源後推出2026年市長政見。

陳以信自比鯰魚，在每天一政見的帶動下，許多參選人都跟進提出政策，攪動了台南市長選舉一缸活水，樂見大家一起動起來，提出更多台南願景方針。

