綠台南市長初選民調完成 陳亭妃：今晚好好睡一覺

民進黨近日進行嘉義縣、台南市與高雄市縣市長初選，其中高雄、嘉義的結果在13日和14日出爐，分別由立委賴瑞隆和蔡易餘勝出，台南市結果則將在15日出爐。對此，民進黨台南市長初選參選人之一的立委陳亭妃，於14日在臉書發文感謝每一位幫忙守在電話旁邊的朋友，並喊話，「今晚讓我們好好睡一覺，等待中央黨部早上10點半會開封民調資料」。

民進黨台南市長初選民調壓軸登場，陳亭妃、林俊憲「妃憲之爭」結果將在15日揭曉，外界高度關注結果不論誰出線，黨內能否弭平裂痕，成功整合；陳亭妃今天被問到明天初選民調出爐，不管結果如何會如何因應？她回應，「我對自己很有信心，非常有信心」。

而在15日晚間，陳亭妃在臉書發文表示，民進黨台南市長初選民調已經順利完成，自己要感謝每一位幫忙守在電話旁邊的朋友，許多支持者興奮的回報自己，稱有接到電話，「在這個時候『唯一支持陳亭妃』就是我們的共同語言」。她並提到，今晚讓我們好好睡一覺，等待中央黨部早上10點半會開封民調資料，「台南加油！民進黨加油！台灣加油」。

