綠台南市長初選民調明揭曉！牽動黨內整合 陳亭妃：我很有信心

王世堅（右四）今天陪同陳亭妃持續車隊掃街，陳亭妃強調對自己非常有信心。（曹婷婷攝）

東嶽殿內擺放陳亭妃祈求女力顧家的盆花。（曹婷婷攝）

現場不少民眾跟陳亭妃合影。（曹婷婷攝）

民進黨台南市長初選民調壓軸登場，立委陳亭妃、林俊憲「妃憲之爭」結果將在明天揭曉，外界高度關注結果不論誰出線，黨內能否弭平裂痕，成功整合；陳亭妃今天被問到明天初選民調出爐，不管結果如何會如何因應？她回應，「我對自己很有信心，非常有信心！」

今晚即將展開初選民調，陳亭妃今天由王世堅陪同車隊掃街，先在東嶽殿上香祈福後才出發。她說，東嶽殿這裡是她出生的地方，今天是她人生重要關鍵時刻，她從出生地出發，跟一路看她長大的神明報告，自己從政迄今，從未改變初衷。

被問到明天民調結果公布後，不論誰出線，她會以什麼態度因應，陳亭妃回以，「我對自己很有信心，非常有信心！」她說明，人民的回饋才是最直接的力量，每次選舉當中，人民給她很大的力量，她內心知道「整個狀態是怎麼樣，所以非常有信心。」

