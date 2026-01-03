綠台南市長初選決戰倒數！林俊憲大造勢 陳亭妃喊民調「8連勝」

民進黨台南市長初選進入最後衝刺階段，民進黨立委林俊憲、陳亭妃3日不約而同選在溪北地區展開行程，林俊憲在新營區的長勝營區舉辦造勢活動；陳亭妃則從東山區啟動「女力‧鐵馬精神」騎行拜票行程。

林俊憲3日在新營舉辦大造勢。（圖／翻攝林俊憲臉書）

時間距離民進黨台南市長初選民調日不到10天，林俊憲陣營規劃在新營、安南區、佳里與永康區連續舉辦4場大型造勢活動。3日首場造勢在新營起跑，除了18名民進黨台南市議員到場站台，前農業部長陳吉仲也現身力挺，現場支持者揮舞旗幟，營造溪北大團結氛圍。林俊憲表示，坊間民調真假難辨，最相信的只有自己陣營的民調確實一路攀升，目前唯一關注的目標就是黃金交叉。

陳亭妃3日從東山區出發，持續全市的鐵馬騎行行程。（圖／陳亭妃提供）

陳亭妃3日在東山區啟動鐵馬拜票行動，從東山碧軒寺出發，車隊行經東山、後壁、鹽水、柳營與新營等地，預計騎行全市37個行政區。陳亭妃強調民調已「8連勝」對手，堅持人民力量最大。她表示，一旦在市長初選中出線，將扮演「桶箍」角色團結每1位議員，民進黨初選只是1個階段，通過初選後就會繼續往前邁進。

謝龍介。（圖／中天新聞）

國民黨立委謝龍介則持續拜會基層，他表示，民調會作為參考依據，將一步一腳印回應期待改變的市民心聲。

