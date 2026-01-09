綠台南市長初選決戰黃金周末 議員合力助攻林俊憲掃街催票

民進黨台南市長初選民調將在下周進行，9 日進入催票黃金周末，支持林俊憲的議員到各區市場進行拜票請求市民支持林俊憲。（林俊憲服務處提供／郭良傑台南傳真）

民進黨台南市長初選民調將在下周進行，9 日進入催票黃金周末，支持林俊憲的議員李宗翰等人在新營區的市場進行拜票請求市民支持林俊憲。（林俊憲服務處提供／郭良傑台南傳真）

民進黨台南市長初選進入最後決戰階段，民調將於下周的1月12日至14日舉行，本周末成為勝負關鍵，參選的立委林俊憲9日上午號召25位支持他的台南市議員分進合擊、全面動員，同步展開全市掃街拜票行動，深入市場、路口與人潮聚集處，向市民問候、請託，催出支持力量。

林俊憲表示，這段時間密集走訪地方宮廟、市場與重要路口，最直接的感受，就是支持的力量正在一點一滴累積，不是來自民調數字，而是來自街頭巷尾的真實互動。無論是市場攤商主動伸手加油，小吃店內長輩走出來握手鼓勵，鄉親分享幫忙聯絡、催票，這樣的支持不是一夕之間出現，而是透過長時間且密集地走入地方，並面對面溝通累積而來。

他強調，當市民在互動中看見他的準備與決心，也更願意把台南交付給他，這正是他認為最真實、也最有力量的支持度來源。

協助掃街拜票的市議會副議長林志展也分享他的觀察指出，今天甫踏入市場，民眾就已經蜂擁而上，不少人主動索取面紙、熱情握手，更不斷表達「一定會支持林俊憲」的心聲。他表示，這樣的反應在過去幾次陪同林俊憲拜票的行程中明顯增加，尤其進入關鍵時刻，更能感受到林俊憲的支持度正在明顯往上攀升。

林俊憲指出，目前已有25位市議員、3位立法委員與他並肩作戰，組成最完整、最具戰力的「台南隊」。再加上前台南縣長陳唐山、市長黃偉哲，以及具備中央治理經驗的前行政院長蘇貞昌、前農業部長陳吉仲等人相繼表態力挺，展現跨世代、跨層級的團結力量，也證明他是目前最能整合台南、帶領城市向前的候選人。

