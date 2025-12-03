綠台南市長初選熱戰 陳亭妃打政見牌 林俊憲推美食

台南市 / 綜合報導

2026大選逼近，民進黨預計在台南舉辦市長初選政見發表會，但對於要不要納入提問環節，參選人陳亭妃跟林俊憲各執己見，協調未果下由選對會代表張宏陸抽籤決定。對此，陳亭妃認為，她不是怕被提問，而是希望有更多時間能說出政見，林俊憲則說候選人是真心實料還是草包，試一下就知道。

立委(民)陳亭妃說：「每一個過程，都有我們的足跡，都有我們的努力。」積極爭取2026黨內台南市長提名，民進黨立委陳亭妃不只秀政績拋願景，更要把這些通通說給台南市民聽，偏偏黨內政見發表會時間，卻不夠她講，立委(民)陳亭妃說：「我光一個科技三軸，我就必須講這麼久的時間，一個市長要被質詢的，絕對不會怕被提問，我們希望中央可以把時間拉長。」

立委(民)林俊憲說：「妳候選人到底妳是真材實料，還是空心草包一個，剛好妳趁這個機會，讓選民可以做一個比較，來了解，這候選人她到底有沒有準備好。」

據了解針對政見發表會，是否納入提問環節，陳亭妃表達反對，但對手林俊憲堅持加入，協調未果下由選對會代表，張宏陸抽籤決定最終拍板流程為，申論20分鐘提問共3題24分鐘，結論20分鐘總計64分鐘。

立委(民)林俊憲說：「當然最享受的就是要配一杯，好喝的咖啡。」介紹台南甜點口袋名單，林俊憲合體因大罷免失敗，在花蓮結束營業的咖啡店，老闆娘重新落腳「全糖台南」，林俊憲幫忙推廣美食外，也不忘勤跑基層博感情，「憲妃」二人力拚初選出線，府城百里侯之爭誰也不讓。

