綠台南市長初選落幕後 陳亭妃首度拜會黃偉哲

民進黨台南 市長初選的 「憲妃大戰」落幕，黨內整合成為眼前關卡，民進黨台南市長參選人陳亭妃，27日首度拜會在初選期間，支持對手林俊憲的台南市長黃偉哲，今(29)日黃偉哲上節目專訪時也公開表態，他說雖然過去支持林俊憲，但現在有責任要順利交棒給陳亭妃，而過去力挺黃偉哲及林俊憲的 台南市 議員們，有沒有可能態度因此轉向呢？議員私下表示，先顧好眼前議員初選比較重要。

一字排開比個讚，台南市長黃偉哲，站在正中央，旁邊是力拚順利接棒的，2026台南市長參選人陳亭妃，首度拜會現任市長黃偉哲。黃偉哲正在說話，陳亭妃仔細聽，就在閉門拜會之前，兩人還同台出席市政活動。

27日一整天，從公開同框到私下拜會，29日黃偉哲上廣播專訪，態度很明確。台南市長黃偉哲說：「民進黨是提名了陳亭妃，我們也願意把這個棒，而且一定有責任，要把這個棒交下去，這個桶箍，不僅是市政的桶箍，也是選戰的桶箍。」

民進黨是提名了陳亭妃，我們也願意把這個棒，而且一定有責任要把這個棒交下去，這個桶箍不僅是市政的桶箍，也是選戰的桶箍， 僅管初選力挺林俊憲 ， 但如今全力支持陳亭妃 ，實包括親妹妹陳怡珍，還有郭清華周麗津李偉智吳通龍，以及陳亭妃右手邊的，陳秋萍陳碧玉蔡秋蘭，初選期間都支持陳亭妃，挺憲派議員一個都沒出席。

台南市長黃偉哲說：「人是感情的動物，會有情緒，但是我們必須要，站在更高的站位，把自己情緒壓到最低。」

2018年黃偉哲曾跟陳亭妃，角逐市長初選，當年挺他的議員中，包含邱莉莉蔡蘇秋金等7人，這回憲妃大戰，也跟著黃偉哲，一起戰隊林俊憲，如今黃偉哲表態相挺陳亭妃，議員小雞們私下透露，先顧好自己眼前初選比較重要，狀況還不明朗不便多談。

台南市議員(民)周嘉韋說：「黃偉哲市長是民進黨的執政市長，所以對於任何人要去做拜會，他應該都是秉持著協助的角度，呼籲市長提名人陳亭妃立委，應該要多跟議會持續互動，以達到整合的目標。」以達到整合的目標，「挺憲派」議員話說得直接，憲妃初選大戰落幕，但黨內整合才剛開始。

