綠台南市長初選陳亭妃出線 林俊憲籲團結拚勝選

（中央社記者洪學廣台南15日電）民主進步黨台南市長初選由民進黨籍立法委員陳亭妃出線，競爭對手林俊憲今天表示，個人努力不夠讓大家失望，接下來大選會支持陳亭妃，呼籲支持者不要失望，唯有團結才能勝選。

民進黨稍早公布初選民意調查結果，陳亭妃決戰民進黨籍立委林俊憲，2人分別與中國國民黨對手謝龍介對比式民調，陳亭妃勝出；民進黨預計21日開中央執行委員會提名。

林俊憲接受媒體聯訪表示，向所有支持者、競選團隊、夥伴與戰友們表達感謝與抱歉，「是我個人努力不夠，這個結果讓大家失望」，但未來還有更重要的路要走，接下來大選他會支持陳亭妃，民進黨只有團結才能打贏選戰，再次呼籲支持者不要失望，繼續一起愛台南，為台南打拚。

林俊憲也透過社群網站臉書（Facebook）粉絲專頁表示，完全尊重、坦然接受市民選擇，接下來全力支持陳亭妃，與所有同志一起團結向前。

台南市議員選舉部分，林俊憲說，市長參選人最重要責任也是要幫黨提名議員參選人爭取最多席次，不管如何會盡力幫忙，呼籲大家接受並尊重初選結果，未來繼續努力。

60歲的林俊憲是美國密蘇里大學企管碩士，曾任台南市議員、民進黨中央黨部發言人等。（編輯：李明宗）1150115