（圖／翻攝陳亭妃臉書）





民進黨台南市長初選民調結果出爐！立委陳亭妃以2%的差距擊敗立委林俊憲，民進黨將在1月21日中執會正式提名。林俊憲表態，將全力支持陳亭妃委員，唯有團結的民進黨，才能在大選勝出。

民進黨昨晚由3家民調公司進行電話民調，陳亭妃與林俊憲2人分別與國民黨對手謝龍介進行對比式民調。結果顯示，陳亭妃對上謝龍介是60.8557%對13.8631%，林俊憲對謝則是58.1630%對21.6493%。確定由陳亭妃勝出，預計經下周中執會通過後，代表民進黨參選台南市長，有望成為首位女市長。

廣告 廣告

對手林俊憲在臉書發文表示，「各位台南鄉親、所有支持民進黨的朋友，謝謝大家這段時間的支持與鼓勵。今天的初選結果，代表我個人努力不夠，我完全尊重，也坦然接受市民的選擇。」

林俊憲強調，「接下來，我將全力支持陳亭妃委員，與所有同志站在一起，團結向前。因為唯有團結的民進黨，才能在大選勝出。」

林俊憲說，「再來我要感謝所有台南隊的競選夥伴，以及所有曾經站出來力挺我的好戰友，有你們真好。請大家不要失望，繼續一起愛台南，為台南打拼，台南尚好，謝謝大家。」

更多新聞推薦

● 綠台南市長初選陳亭妃勝出 林俊憲：全力支持，團結勝選