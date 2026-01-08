綠台南市長初選 妃憲現身關廟 王不見王

民進黨台南市長初選12至17日進行電話民調，爭取提名的立委陳亭妃、林俊憲積極衝刺，兩人8日都現身關廟，但「王不見王」。陳亭妃在關廟區山西宮「巧遇」前往參拜的前總統陳水扁，扁期許她是台南400年第一位女力市長，為台南寫下歷史新頁。林俊憲則在關廟、仁德、歸仁掃街，下午到東區、玉井推動他的社宅及農產加工政見。

陳亭妃「37區鐵馬行動」拜票8日上午從龍崎區出發，接著到關廟山西宮「巧遇」前去參拜的陳水扁，陳水扁贈送陳亭妃一付對聯祝她勝選，一起舉手高喊「當選」，期許她完成台南市最後一塊民主拼圖。

她強調，台南是一座充滿歷史與人情味的城市，她會繼續用行動證明「行動政府不是口號」，一步一腳印傾聽民意、回應需求。37區「鐵馬行動」拜票，最後一站是11日下午2點40分，要與市民一同前進台南市政府的關鍵時刻，拜託所有支持她的市民一起站出來，讓她不孤單！

陳亭妃預告，屆時被稱「扶龍王」的立委王世堅會陪她堅定向前，為台南打造更溫暖、更有力量的未來。

林俊憲昨天也從關廟出發，到仁德、歸仁拜票，雙方的車隊因出發時間不同，在關廟並未相遇。

下午林俊憲出席「平實安居D」社宅基地動土典禮，來配合他主張將在4年內推動2500戶「婚育宅」，降低年輕家庭與育兒家庭的居住門檻，讓更多人移居台南的政見。

林俊憲接著前往玉井，實地了解「玉井農產加工及冷鏈物流中心」的建設進度，也請農業部協助後續增加營運所需的洗選、加工等機械設備，讓整個冷鏈系統一次到位。