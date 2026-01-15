綠台南市長初選！ 領先林俊憲逾2%「陳亭妃勝出」

台南市 / 綜合報導

民進黨台南市長初選壓軸登場！這場「憲妃戰」，由陳亭妃以百分之60.8557勝出，領先林俊憲2點多個百分點，林俊憲說自己努力不夠，會支持陳亭妃，呼籲支持者團結，而也代表陳亭妃將第六次對決國民黨的謝龍介，她說目標就是，要6戰6勝，市議員打出全壘打，團結內部贏得2026勝選，2028也要大贏；至於謝龍介也準備好打場逆轉勝。

立委(民)陳亭妃：「我要六戰六勝謝龍介，我們有信心議員可以打出一支全壘打。」民進黨初選壓軸，台南市「憲妃決戰」塵埃落定，由陳亭妃披綠袍出線。

立委(民)陳亭妃：「藍白合的前提之下，其實在各縣市都不好打，2026我們一定要贏，而且要打贏才能建立我們賴清德總統2028最大連任的底氣。」至於對手林俊憲，承認敗選是努力不夠。

立委(民)林俊憲：「我個人的努力不夠啊，我也會支持陳亭妃委員，民進黨只有團結才能打贏市長的選舉。」

接受這個結果，也呼籲支持者，接下來「歸隊」一致團結對外，總統賴清德的本命區，林俊憲陳亭妃雙方廝殺得激烈，今(15)日揭曉民調結果，陳亭妃拿下百分之60.8557的支持度，勝過林俊憲的百分之58.1630，兩人差距僅2點多個百分點，這也等於接下來，綠營陳亭妃將第六次對決藍營謝龍介。

陳亭妃過去曾經擔任，民進黨台南市黨部主委，民進黨中常委以及中執委，從議員到立委，和國民黨謝龍介五次交手，年底百里侯之爭雙方再戰第六回合，陳亭妃有信心，謝龍介也準備好打場逆轉勝。

