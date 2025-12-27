綠台南市長政見會今登場 林俊憲揚言「已整合台南隊」：有信心一定勝利

民進黨台南市長提名政見會，立委林俊憲。廖瑞祥攝



民進黨台南市長初選進入關鍵階段，立委林俊憲、陳亭妃各不相讓，兩人今（12/27）晚在黨內提名人政見會碰面。林俊憲在會前受訪表示，國民黨最怕的就是團結的民進黨，而他幾乎已經把民進黨在台南團結好，有信心一定會贏得勝利。

林俊憲在會前接受訪問，對於對手陳亭妃質疑有「奇怪」民調攪局，他不以為然表示，聽不懂陳的意思，如果對民調有懷疑，就去找民調發布單位，選舉就平常心，不要看到民調數字不合意思就緊張得跳起來，「這樣不好啦。所以我想大家君子之爭。」

林俊憲表示，今天政見發表會非常正面，讓選民有一個最好機會，同台、同時比較候選人，對於未來要擔任一個市長，誰夠格、誰準備好了，這是最好的。他直言，可惜政見發表會只辦一場，當初他有提議多辦幾場，不過還是謝謝黨中央啦，這是民進黨傳統慣例。

林俊憲強調，民進黨不怕初選，初選是民進黨最重要的比賽規則之一，而且實施至今20幾年，只要任何黨員都遵守黨紀，大家都接受比賽結果，輸的人要尊重贏的人，贏的人再去想辦法整合大家。

林俊憲說，他已經把團隊整合好，「幾乎整個台南隊，隊伍都站好了，有25位議員支持我，除此之外還有 3 位立委也支持我」，國民黨最怕的，就是團結的民進黨，而他幾乎已經把民進黨在台南團結好，有信心一定會贏得勝利。

