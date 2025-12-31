綠台南市長政見會後首次民調 陳亭妃再過半穩定領先對手

[FTNN新聞網]政治中心／綜合報導

民進黨2026年縣市長初選民調即將進入倒數10日，繼民進黨日前舉辦「2026民進黨台南市長提名政見會」後，《東森新聞》今（31）日公布由雨晴指標行銷股份有限公司執行的最新台南市長初選民調，結果顯示立法委員陳亭妃再以53.8%過半支持度輾壓立法委員謝龍介的19.3%，而立法委員林俊憲則以45.3%支持度勝過謝龍介的25.6%。

民進黨「2026民進黨台南市長提名政見會」後最新民調結果出爐。（圖／翻攝自三立LIVE新聞YouTube頻道）

根據《東森新聞》報導，這份自民進黨「2026民進黨台南市長提名政見會」後首次公布的2026年台南市長初選民調，係由雨晴指標行銷股份有限公司於本月29日至30日間執行完成，以台南市為範圍進行電話訪問，訪問對象為年滿20歲以上台南市民，實際完成的有效樣本數為1069份，在信心水準訂為95%情況下，抽樣誤差約為正負3個百分點，最後再依行政區、年齡與性別進行加權處理。

統計結果顯示，「陳亭妃vs.謝龍介」的組合中，陳亭妃以53.8%輾壓謝龍介19.3%超過35個百分點；「林俊憲vs.謝龍介」的組合中，林俊憲則以45.3%領先謝龍介25.6%，差距不到20個百分點。值得注意的是，這也是陳亭妃自今年9月份《東森新聞》民調、《TVBS》民調、10月份《鋒燦傳媒》民調、11月份《TVBS》民調、12月份《鋒燦傳媒》民調、《匯流新聞網》民調等6份電話民調皆「輾壓式」全勝後，第7次再以過半支持度穩定領先黨內、外競爭對手。

《東森新聞》公布由雨晴指標行銷股份有限公司執行的最新台南市長初選民調，陳亭妃再次以過半支持度輾壓謝龍介，且勝出幅度亦領先黨內競爭對手林俊憲將近16個百分點。

根據該份民調交叉分析指出，陳亭妃在台南市「所有市議員選區」皆取得領先，《東森新聞》分析該結果「顯示陳亭妃在對外選戰上的整體結構更為穩固」。民進黨2026年縣市長初選民調將於115年1月12日至14日進行，距今即將進入倒數黃金10日，根據陳亭妃與林俊憲在民調中領先幅度的差距遠超過16個百分點，以及近半年內各媒體公布電話民調的趨勢，陳亭妃如何守住預期出線的優勢，動見觀瞻。

