綠台南熱戰！ 陳亭妃搶攻親子票 林俊憲成立後援會
台南市 / 綜合報導
2026地方大選前哨戰，民進黨台南初選打得火熱，立委林俊憲今（8）日下午來到立委陳亭妃的大本營，鎖定「安南區」成立後援會，更傳出將在10日初選領表時，率領其他4位台南綠委陪同登記，而陳亭妃上午則在「新營區」公布教育政見，還推出大型氣墊遊具，要搶攻親子票。
張開雙臂一溜而下，民進黨立委陳亭妃帶著孩子們穿梭，在氣墊跳床中探險，一早選在台南新營區推出大型氣墊遊樂場，順勢公布教育政見，立委(民)陳亭妃說：「讓我們的孩子，平安長大。」
第一波形象影片，擴增友善公共空間，更強化育兒政策，要為家庭提供後盾，陳亭妃穿著印有，「台南第一女市長」的上衣，展現搶攻親子票決心，立委(民)陳亭妃說：「希望能夠陪著我們小朋友，讓他們有競爭力有國際觀，甚至是能夠贏在起跑點。」
只不過民進黨立委林俊憲在同日下午直衝陳亭妃票倉，在安南區成立後援會，許多支持者熱情相挺，包含立委郭國文、林宜瑾，通通來站台，立委(民)林俊憲說：「我對安南區有整體的一個規劃的理想，我有整套的一個計畫，所以我覺得安南區會成為，未來台南市一個發展的重點。」
內戰白熱化，畢竟台南市長初選，在10日就要登記，傳出除了陳亭妃以外的所有民進黨台南立委都會陪同林俊憲前往中央黨部領表登記，而國民黨立委謝龍介，先在臉書喊話選民，立委(國)謝龍介說：「林俊憲和陳亭妃你支持誰，唯一支持謝龍介，這樣就好了，我還在那邊跟你們，我挺你，我挺她。」
謝龍介也預告，接下來將會和各選區國民黨議員合體，掛上競選看板增加曝光，不過前立委陳以信，自比鯰魚為台南選情增添變數，前立委陳以信說：「其實台南這一缸水，已經太久沒有人來攪一攪，讓台南游起來，我當這條鯰魚又何妨呢。」國民黨雙雄相爭民進黨憲妃大戰，劍拔弩張。
綠台南初選加溫！ 林俊憲.陳亭妃同天公布競選歌曲
郭信良案牽動台南選情？ 藍：劍指陳亭妃 里長：挺到底
郭信良案牽動台南選情？ 藍議員：劍指陳亭妃 在地里長：挺到底
