綠告發涉洩漏國家機密 黃國昌嗆法盲 律師回擊：為掩飾「消失的42秒」轉移焦點

民進黨團書記長陳培瑜（右）與律師黃帝穎（左），22日赴北檢告發黃國昌涉違反《國家機密保護法》與《刑法》。 圖：民進黨團 / 提供

[Newtalk新聞] 民眾黨立委黃國昌日前出席立法院外交及國防委員會，離開會議室時竟將機密資料帶出，民進黨團調閱監視器，質疑期間有42秒消失，已足以將手上資料拍完，22日赴北檢告發黃國昌涉犯國家機密保護法，黃國昌則反嗆法盲、可笑、限下秀。對此，律師黃帝穎反批，黃國昌30秒說謊遭揭發，擺明為無法解釋「為何掩飾監視死角的42秒」涉國防洩密罪轉移焦點。

民進黨團書記長陳培瑜調閱監視器指出，黃國昌帶著機密文件離開，「全程1分15秒，絕非黃國昌宣稱的30秒」，更有42秒完全消失於監視器死角，絕對足夠拍完所有資料，且身後跟著2名助理，其中1位手上有2支手機，質疑在這消失的42秒，國防機密是否早已被翻拍、外流？她22與黃帝穎律師赴北檢告發黃國昌，黃則回嗆法盲、政治鬥爭。

對此，黃帝穎發文指出，黃國昌30秒說謊被抓包，竟惱羞罵人法盲，黃國昌無法解釋為何說謊，更無力說明為何掩飾監視器死角的42秒，黃國昌的回應是謾罵「法盲秀下線」，明顯心虛轉移焦點。

「黃國昌有違憲前科」，黃帝穎舉二大案件打臉黃國昌法盲秀違憲，憲法法庭113年憲判字第9號判決國會擴權法案違憲，黃國昌主導的國會擴權法案被大法官判決違憲；另，台灣台北地方法院113年度訴字第787號民事判決民眾黨代理人黃國昌敗訴，「本案我是訴訟代理人，黃國昌是手下敗將」。

黃帝穎痛批，黃國昌有違憲前科的手下敗將，竟還有臉罵人法盲？蔥式謾罵咆哮都無法改變黃國昌「法盲秀違憲」的本質，擺明為無法解釋「為何掩飾監視死角的42秒」涉國防洩密罪轉移焦點。

