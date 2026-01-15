綠和張峻合作？王義川提「太平洋聯盟」1策略扳倒傅！

論壇中心/綜合報導

民進黨近期舉辦初選決定高雄、嘉義縣、台南縣市長參選人，至於花蓮則出現民進黨和花蓮議長張峻合作的聲音。對此，民進黨立委王義川直指，傅崐萁服務團隊背心「領薪水的」就有200多個人，建議在地人組個「太平洋聯盟」，至少提1個縣長參選人、5個鄉鎮市長、10個縣議員參選人，10幾個人一起打選戰，重點在把花蓮的選戰「捲起來」。

王義川在《台灣向前行》節目中表示，「太平洋聯盟」如果在地人才不夠，就「全國徵召」、全國花蓮的子弟都徵召回家參選，把花蓮這場選戰變成全國在選，把花蓮選戰「捲起來」，王義川直指，若不把花蓮選舉捲起來，要把傅崐萁勢力弄下來很難。

至於傅氏王朝欽定的吉安鄉長游淑貞參選布局，王義川透露，自己曾在立院問傅崐萁「聽說你們游淑貞不太行，聽說要換人等等」， 傅崐萁說怎麼可能、 部署很久了，所以他們兩夫妻是滿有信心的。而花蓮的魏家，王義川評估是「不會參戰」，因為他們家族有五位民意代表，包括市長、議員、代表。五位如果要全都參選，對國民黨而言就不是朋友了，大家就是要相互廝殺了。

王義川補充，要跟張峻合作扳倒傅崐萁勢力「難度很高」，若張峻要選縣長，他也要找五位選鄉鎮市長，要找十位選縣議員，因為花蓮現在民進黨的縣議員才三位而已、沒有樁腳，連13個鄉鎮的競選總部，都弄不起來，沒有人選鄉鎮長、選縣議員，你怎麼設一個縣長聯合競選總部？ 所以「太平洋聯盟」要有人整合、一起聯合競選，如果大家一直討論，「花蓮選戰強強滾」的氣勢才有辦法把傅氏王朝翻掉。









原文出處：民進黨和張峻合作？王義川拋「太平洋聯盟」：1策略顛覆傅氏王朝！

