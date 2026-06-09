綠咬合照抹紅 藍喊勿模糊焦點

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國民黨發言人江怡臻九日籲請綠營多聚焦在民眾期盼的兩岸和平上。（翻攝自江怡臻臉書）

記者康子仁、蔡琇惠∕雙北報導

綠營緊咬國民黨主席鄭麗文在紐約僑宴上與疑似陸方人士合照。國民黨發言人江怡臻九日籲請綠營多聚焦在民眾期盼的兩岸和平上，不要小題大作，用一張合照就模糊焦點。

針對綠營只用一張合照，就指控鄭麗文「人在華府、心在北京」；江怡臻反問民進黨，是否因看到鄭麗文在美國宣傳「兩岸要和平」，且先前拜訪智庫也未出現像綠營人士先前唱衰的「灰頭土臉」，反而多是好評，才會越來越著急，擔心接下來拜會美國國會及行政部門也很成功，所以先打預防針，企圖用一張照片「抹滅」其此行為兩岸和平、台美關係所做的各種努力。

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江怡臻表示，鄭麗文參與僑宴根本不可能認識每一位與會者；且因為時間有限，更不可能在逐桌合照前仔細探詢每位合照的人士「請問您是？」若換個輕鬆角度看待此事，在美大陸人士想看看鄭麗文為何在僑界如此爆紅、想聽聽她的演講，因此出席僑宴「這有什麼問題嗎？」

江怡臻說，基進黨用照片看圖說故事，結果很單純的就是一位購買僑宴入場券的台灣僑胞，邀請該人士一起出席。這在台灣選前、參選人舉辦募款餐會也很常見。「民進黨抓到一點點就要造謠抹黑，還是因為鄭麗文可以訪美，總統賴清德不行，所以在吃醋？」

江怡臻喊話綠營，「請不要見到鄭麗文僑宴很成功，就只想用小事情放大抹紅國民黨」。鄭麗文是以中華民國中國國民黨主席身分訪問美國，每一場僑宴國民黨都有直播，都是光明正大的進行台美交流，請民進黨別因焦急就無端打壓。

身兼新北市議員的江怡臻並在臉書宣布「將不參與二０二六年新北市議員選舉」。她說，這是一個艱難的決定，剩下不到二百天的議員任期，會更努力監督、更用心爭取，一起讓新北更好。

另外，陸委會日前發布海峽論壇禁令，不但禁止中央政府機關，更首度禁止地方政府人員參與。主委邱垂正表示，兩岸需要健康有序交流，但反對帶有統戰任務、政治風險的交流。