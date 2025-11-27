綠員山鄉縣議員初選結果出爐 李姿婷：與林國漳、陳俊宇合作爭取建設

李姿婷將代表民進黨參選宜蘭縣員山鄉縣議員。 圖：翻攝自李姿婷臉書

[Newtalk新聞] 民進黨宜蘭縣黨部佈局 2026 縣議員選舉，並於今（27）日公布員山鄉縣議員黨內初選民調結果，由參選人李姿婷勝出。對此，宜蘭縣黨部主委邱嘉進表示，這次採精準提名，一定會贏回員山鄉議員席次。李姿婷則說，她未來會與立委陳俊宇、宜蘭縣長參選人林國漳緊密合作，中央地方一起全力爭取更多建設

民進黨宜蘭縣員山鄉縣議員黨內初選昨天完成民調，並於今早在縣黨部開封結果。最後由李姿婷的 53.06%，擊退另一位參選人陳玉麟的 46.94%，雙方差距 6.12%。李的父親李建興，曾任民進黨新北市黨部執行長、正國會秘書長；陳則是陳俊宇的特助，都被視為正國會系統。

陳俊宇去年初當選立委，員山鄉議員初選辦理補選，但最後由國民黨推出的黃雯如當選，使該鄉兩席縣議員都屬於國民黨。邱嘉進說，這次一定會贏回席次。

李姿婷透過臉書發文表示，親愛的員山鄉親朋友，感謝大家這段時間的支持與守候。在大家的相挺下，她順利通過這次縣議員初選民調，心中充滿感動，也再次向大家表達最深的感謝。

李姿婷並向初選競爭對手陳玉麟，致上最高敬意，謝謝前輩在這段期間的努力與付出，共同把這場民主程序走得更穩、更踏實。

李姿婷說，她未來會與陳俊宇、宜蘭縣長參選人林國漳緊密合作、三方連線，中央地方一起來，全力爭取更多建設、更多預算、更多對員山與宜蘭真正有幫助的資源。她說，不論是基礎建設的改善、長照與教育的提升、產業發展與青年返鄉的機會，都會攜手推動並一步一步落實，讓鄉親真正感受到「縣政有改變、生活更進步」。

李姿婷指出，這份勝利，不只是她的成功，是所有相信民主、願意站出來的員山鄉親共同的結果。她感謝大家，未來還需要大家支持，「咱們繼續作伙，讓員山更好、讓宜蘭更前進」。

