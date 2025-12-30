綠問蔣萬安「為何一回台就軍演」 北市府反擊：該問民進黨政府

台北市議會正審查台北市政府明年度總預算，蔣萬安今赴議會六大委員會送水果慰勞議員。（鄧博仁攝）

大陸解放軍30日執行「正義使命-2025」環台軍演，綠營酸台北市長蔣萬安才剛從雙城論壇返回，大陸就宣布軍演，民進黨台北市議員許淑華今也問蔣「為什麼你一回來就軍演？為什麼軍艦要擾台？」北市府副發言人蔡畹鎣則反嗆，這個問題該問的是民進黨政府。

台北市議會正審查台北市政府明年度總預算，蔣萬安今赴議會六大委員會送水果慰勞議員，豈料許淑華當面問蔣，「請問你是台北市的市長嗎？那你可不可以告訴我們，為什麼你一回來就軍演？為什麼軍艦要擾台？」蔣並未多做回應。

廣告 廣告

蔡畹鎣則回應，國安人士向媒體放話上周就掌握軍演，這個問題該問的是民進黨政府，況且總統府公開表示「最需要內部團結，回歸到正軌來，不要政治的攻擊」，現在是誰在做政治攻擊呢？是不是有人在打臉賴清德總統呢？

【看原文連結】