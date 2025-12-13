綠喊停砍年改要多支出七千億 林憶君曝真實數字打臉：欺騙人民

立法院會三讀修正相關條文，確定停砍公教人員年金並回溯至2024年。總統賴清德在臉書強調年改不該走回頭路，否則將付出沉痛代價。民進黨立院黨團更是喊出10年內國家多支出7000億，對此，民眾黨立委林憶君反擊，批評民進黨不要再拿「恐嚇性數字」欺騙人民。

民眾黨立委林憶君。（圖／林憶君臉書）

民進黨在臉書公布一系列藍白法案民調，聲稱多數民意不支持停砍年金，並示警若通過此案且要確保公教退撫基金不提前破產，政府需撥補6970億元，相當於每人負擔3萬元。林憶君質疑，某位執政黨委員指控在野黨推動「反年金改革」會讓國家10年內多支出7千億，甚至指控在野黨為了退休軍公教犧牲國防，但這7千億究竟如何計算？

林憶君以民眾黨團版本說明，所得替代率到2025年才停止下降。根據銓敘部今年11月正式報告，每年只需增加253億元撥補，占整體人事費用不到2%，就能補足公教人員退休待遇，避免公教報考人數從32萬跌到16萬，造成體系雪崩。

國民黨推動停砍年金。（圖／中天新聞）

林憶君不滿民進黨不斷將國防經費與公教待遇比較，反問「你們的邏輯難道是『國防要一直加、人民待遇可以一直砍？』」她批評一味增加軍備預算卻壓榨自己的人民，質疑這是否為負責任的政府。

林憶君痛批民進黨一直當矇眼鴕鳥，還希望人民一起埋在沙裡，但民眾黨不會如此，提出的是「不回溯」的改革方案，不讓制度再次倒退。她透露民眾黨版本明確規範「所得替代率，年資35年為66%，年資15年僅36%」，既合理也公平，強調和人民站在一起，對抗通膨、拒絕政府翻臉不認人。

