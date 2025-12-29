綠喊勿擋軍購條例 白委：國防政策是「買到武器」還是「付錢就好」？

民眾黨主席黃國昌、宜蘭縣長參選人陳琬惠、嘉義市長參選人張啓楷29日上午舉辦「嚴正抗議，具體反制賴清德總統級造謠」記者會。（袁茵攝）

面對中共解放軍宣布發動環台軍演，民進黨立院黨團29日喊話，勿再阻擋軍購特別條例。民眾黨主席黃國昌質疑，民進黨國防政策到底是「買到武器」，還是「付錢就好」，倘若中共2027要做好武統的準備，那2030年才交貨的飛機如何保障台灣安全？且若付了1.25兆元特別條例，是要2050才能拿到東西嗎？

針對軍購特別條例卡在程序委員會，黃國昌表示，民眾黨立場非常清楚，請賴清德履行2024總統大選時與人民的承諾，為何要求總統到立院進行報告，是因特別條例僅2張A4紙就要1.25兆，立院若在此情況下放行，會對不起台灣人民，畢竟要買什麼東西、何時交貨都不知道，「怎麼有這麼荒謬的事情？」

黃國昌提及，民進黨現在的國防政策，到底是要買到武器，還是付錢就好？這句話乍聽之下很奇怪，付了錢不就是要買到武器嗎？但現在台灣的狀況是付了7000億卻沒拿到東西，「可是民進黨政府似乎不緊張欸！」

黃國昌指出，當初跟國會要錢、要台灣人民支持時，民進黨是怎麼說的？說「東西很緊急、很重要、很必須，所以要趕快買，不買沒辦法防衛台灣國家安全」，如今已經買了，7000億也付了，東西在哪裡？

黃國昌說，更誇張的是，賴清德為掩飾獨裁行徑，恫嚇台灣人民，包括稱中共2027要武統，或是後來自行修正成「2027做好武統準備」，請教一下賴清德，倘若中共2027要做好武統的準備，情況非常危急，「那2030年才交貨的飛機如何保障台灣安全？你買心酸的嗎？把台灣人當凱子、笨蛋嗎？」

黃國昌批評，現在同樣招式又來了，若不同意1.25兆元特別條例就是中共同路人，「民進黨夠了沒有？這次付1.25兆元，請問東西什麼時候拿到？2050年嗎？」因此請教民進黨政府與賴清德，是真的要買到武器，還是付了錢就好？且要買什麼武器、何時才會拿到，請到立院說清楚講明白。

黃國昌稱，「一個既獨裁又無能政府，可以無恥到不斷用相同話術，藉由綠媒大內宣恐嚇台灣人民，台灣人民有志氣、勇氣對抗中共的文攻武嚇，人民也有志氣跟勇氣對抗綠共專制獨裁，這就是民眾黨立場。

此外，被問到美國是否就軍購案對民眾黨施壓？黃國昌強調，從特別條例送到立院後至今為止，美國政府包括AIT任何一位官員，「皆未有任何一個人來找我講過一句話，亦未授權任何人去接到任何指示。」

