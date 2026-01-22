綠喊總預算全案交付審查 張啓楷籲政院依法先編列軍警加薪

張啓楷表示，總預算卡關並非無解，行政院應比照去年前例，依法補編相關預算送立法院審議。（圖／黃耀徵攝）

115年度中央政府總預算持續卡關，民眾黨立委張啓楷今（22）日表示，民進黨主張總預算應全案交付審查，但行政院至今仍未依法編列立法院三讀通過的軍警加薪等相關法案經費，才是僵局的關鍵。他直言，「去年已有成功前例，今年也一定可以」，呼籲民進黨政府停止對立。

今年度中央政府總預算案於去年8月由行政院通過並送交立法院，至今已超過147天、將近5個月時間，卻仍未付委審查。國民黨與民眾黨立院黨團日前於院會提出將總預算中38項新興計畫先行動支案，內容包含少子化生育補助、TPASS 等，總額約新台幣718億元。儘管民進黨團反對，該案仍在藍白人數優勢下表決通過，逕付二讀，並進入朝野協商程序。朝野協商沒有共識，最終會議主席、國民黨團書記長羅智強宣布全案保留，送院會處理。

張啓楷表示，當前總預算卡關並非首次發生，去年在《原住民保留地禁伐補償條例》等法案三讀通過後，行政院同樣未依法即時編列經費，導致預算執行受阻；不過，後續透過朝野協商，由行政院補編預算、送交立法院審議，最終成功化解爭議。他強調，這已證明制度上有解方，問題不在立法院，而在行政院是否願意比照前例處理。

他進一步指出，立法院已三讀通過《軍人待遇條例》及《警察人員人事條例》相關修法，行政院理應依法編列經費，可透過追加預算或重編預算方式送交立法院審議，總預算問題即可迎刃而解。

