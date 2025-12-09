綠喊話助理費除罪化懸崖勒馬 籲白營說明是否支持修法

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱（右二）等人9日舉行「國民黨修法自肥，助理費成小金庫」記者會。（姚志平攝）

國民黨立委陳玉珍所提《立法院組織法》等修正草案，將助理費變成由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」引發助理工會反彈；民進黨立法院黨團今(9)日也召開記者會，宣告將在11日衛環委員會調整議程，邀請勞動部長洪申翰對此做專案報告，黨團幹事長鍾佳濱除喊話國民黨團懸崖勒馬外，也點名民眾黨立院黨團總召黃國昌應說明是否支持該法案。

鍾佳濱表示，陳玉珍銜命提出該法案中，不止連助理的薪資的費用，連助理的健康檢查費、助理應有的文康費用全部吃乾抹淨，通通由立委統籌運用，甚至連助理的保險及退休金相關的待遇都概由立委自理，更稱這些相關費用僅對選民負政治責任，「非屬貪汙治罪條例及刑法規範的範圍」。

他指出，立法院有113位委員，1年編列了8億8127萬元用做助理費，如果修法通過，每位立委1年就可以平白地增加快780萬元，「超過一般上班族10年年薪以上的收入」，換算國民黨團將1年會從國庫領走4億2千萬元。

鍾佳濱也點名黃國昌曾說「公費就是公款，公款就要公用」，但是民眾黨團到底支不支持國民黨提出的這個提案，要講清楚說明白，同時也提到將在10日的司法聯席委員會詢問備詢的審計長陳瑞敏公款公用要如何檢據核銷，另外11日衛環委員會也會調整議程加開專案報告，邀請勞動部長洪申翰說明《立法院組織法》修法會如何影響到國會助理的勞動權益。

黨團副幹事長范雲表示，國民黨團總召傅崐萁宣稱這個修法是保障助理的先進立法，聲稱很多先進國家都是這樣修法，但先進國家以歐美、日韓為例，他們的國會助理制度有專業分級，國會設有助理培訓中心，且薪資公開透明、權益保障，一律由國會或是議會支付，簽約也是國會跟議會支付，但是現在的「改革」是把公開變成不公開，甚至薪資的提報不需要有單據。

黨團副幹事長沈伯洋也說，過往有很多的立委利用助理當人頭，讓助理不但被苛扣該有的薪水，還變成詐欺的共犯，結果現在竟然是直接修法讓立委變成無罪，直接讓貪汙除罪化，所以這其實是一件非常嚴重的事情。

他直言，如果按照這樣修法，「難道助理都變成是義務、變成志工嗎？」，如果立委把錢扣在自己的口袋裡面不給助理，那助理的錢哪來？「如果今天助理的錢是外面的金主，甚至是境外勢力給的，我們要如何得知？」

黨團副書記長林月琴則說，公費助理費一旦變成立委自己說了算，那助理費就成了名正言順的私房錢，要拿去吃喝應酬、付房貸、買跑車，外界可能就是完全看不見，再加上和實際聘用脫鉤，有些人根本就不會再認真找助理，立委還是每個月可以領47萬元，國會的專業只會被掏空。

她表示，更嚴重的就是助理名單如果不公開，那誰在立法院寫法案、碰機密、甚至跑機關全部變成黑箱，變成人情酬庸、派系樁腳，甚至敵對勢力要手伸進來都那更容易，別國都是在加堵防火牆，我們卻是把台灣僅有的一些限制一筆勾銷，形同把國會變成自家親友的人力銀行，國會助理費本來就是應該公開的公帑，而非看不見的小金庫。

民進黨則質疑，「國民黨想把助理費變小金庫？」並痛批，國會助理工會已經提出抗議，難道國民黨聽不到嗎？對於這項法案引發如此大的反彈，國民黨團書記長羅智強面對媒體多次詢問，竟然只表示，「持續聽取社會各界意見」，提案的陳玉珍更直接說「提案是我們的權利，但我不會撤回」。呼籲國民黨多聽助理心聲。

