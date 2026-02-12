綠喊話軍購通過需3黨合作 藍版本避免延遲交貨列重點

賴清德總統呼籲朝野政黨在年後開議後儘速審議並通過國防特別條例，民眾黨團隨即同意將政院版條例付委審查。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今天(12日)表示，軍購要通過，無法只靠綠、白，還需要國民黨一起合作。兼任國民黨發言人的立委牛煦庭則說，國民黨版本應該很快就能推出，重點之一就是避免延遲交貨情況發生。

規模新台幣1.25兆元的國防特別條例在立法院至今未進入審議階段，賴清德總統11日呼籲朝野政黨在年後開議即刻實質審議、儘速通過。民眾黨團隨即表態下會期將軍購條例列為最優先法案，並同意把政院版條例付委併案審查。國民黨團則表示將自提版本，並揚言最終不會通過政院版。

對此，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤12日受訪表示，民眾黨團同意讓政院版國防特別條例併案審查是個好的開始，也是綠、白合作的開始，但特別條例要通過還是需仰賴綠、藍、白3黨團共同合作。吳思瑤說，她尊重國民黨將自提版本，但不能不議而決或未審先判。吳思瑤：『(原音)軍購條例切莫封殺、丟包行政院的版本，每一個版本平起平坐、有平等被審視跟討論的權利。每一個版本的軍購條例良與好壞，大家就來直球對決。傅崐萁這種說法，還沒審查之前，他就放話最終通過的不會是行政院版，我認為某種程度就呈現了國民黨的立法傲慢。』

民進黨立委王定宇也說，國家安全沒有黨派之分，他希望朝野理性溝通，讓國家得到需要的資源、讓國軍得到最好的裝備。

身兼國民黨發言人的立委牛煦庭上午到黨中央討論國防特別條例修法，對於外界關注國民黨團自提版本的內容，牛煦庭受訪時表示，黨內正在整合多個版本，應該很快會有結果，而各版本共同的修法重點之一，就是希望過去延遲交貨等狀況不要再發生。牛煦庭：『(原音)如果真的大家決定要花錢增加國防預算、要增加軍購的力度，我們也希望過去延遲交貨等狀況不要再發生，在立法技術上，如果透過把它寫進法條的方式，讓這個法案可以更完整，這是國民黨各個版本討論的其中一個重點。』

對於國民黨是否會把軍購條例列入新會期的優先法案，牛煦庭說待國民黨團與黨中央開會並召開「立法實務研討會」後再對外公布；至於政院版付委與否，則因事涉黨團運作，應由黨團幹部回應。