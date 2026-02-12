綠喊話軍購通過需3黨合作 藍版本避免延遲交貨列重點
賴清德總統呼籲朝野政黨在年後開議後儘速審議並通過國防特別條例，民眾黨團隨即同意將政院版條例付委審查。兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤今天(12日)表示，軍購要通過，無法只靠綠、白，還需要國民黨一起合作。兼任國民黨發言人的立委牛煦庭則說，國民黨版本應該很快就能推出，重點之一就是避免延遲交貨情況發生。
規模新台幣1.25兆元的國防特別條例在立法院至今未進入審議階段，賴清德總統11日呼籲朝野政黨在年後開議即刻實質審議、儘速通過。民眾黨團隨即表態下會期將軍購條例列為最優先法案，並同意把政院版條例付委併案審查。國民黨團則表示將自提版本，並揚言最終不會通過政院版。
對此，兼任民進黨政策會執行長的立委吳思瑤12日受訪表示，民眾黨團同意讓政院版國防特別條例併案審查是個好的開始，也是綠、白合作的開始，但特別條例要通過還是需仰賴綠、藍、白3黨團共同合作。吳思瑤說，她尊重國民黨將自提版本，但不能不議而決或未審先判。吳思瑤：『(原音)軍購條例切莫封殺、丟包行政院的版本，每一個版本平起平坐、有平等被審視跟討論的權利。每一個版本的軍購條例良與好壞，大家就來直球對決。傅崐萁這種說法，還沒審查之前，他就放話最終通過的不會是行政院版，我認為某種程度就呈現了國民黨的立法傲慢。』
民進黨立委王定宇也說，國家安全沒有黨派之分，他希望朝野理性溝通，讓國家得到需要的資源、讓國軍得到最好的裝備。
身兼國民黨發言人的立委牛煦庭上午到黨中央討論國防特別條例修法，對於外界關注國民黨團自提版本的內容，牛煦庭受訪時表示，黨內正在整合多個版本，應該很快會有結果，而各版本共同的修法重點之一，就是希望過去延遲交貨等狀況不要再發生。牛煦庭：『(原音)如果真的大家決定要花錢增加國防預算、要增加軍購的力度，我們也希望過去延遲交貨等狀況不要再發生，在立法技術上，如果透過把它寫進法條的方式，讓這個法案可以更完整，這是國民黨各個版本討論的其中一個重點。』
對於國民黨是否會把軍購條例列入新會期的優先法案，牛煦庭說待國民黨團與黨中央開會並召開「立法實務研討會」後再對外公布；至於政院版付委與否，則因事涉黨團運作，應由黨團幹部回應。
民眾黨版軍購條例早已付委 陳清龍嗆:到底誰在擋國防?
賴清德總統今日召開記者會,喊話立院儘速審議國防採購特別條例。台灣民眾黨團總召陳清龍、副總召王安祥、幹事長邱慧洳隨即召開記者會回應,強調民眾黨版軍購條例已於上個會期一讀通過付委,年後開議即可審查。
不甩院版軍購條例！藍自提草案明定美軍交貨期程 傅崐萁：後續與民眾黨磋商
行政院於去年8月底提出總額1.25兆元的國防特別預算條例草案，但歷經6個月仍卡在立法院程序委員會，上會期結束前未能付委排審。賴清德今日偕國防部長顧立雄及三軍司令召開記者會，強調國防特別預算的重要性與迫切性，並呼籲朝野在新會期將其列為優先法案審議。民眾黨團新任總...
民眾黨團點頭「1.25兆國防預算」併案審查！ 綠樂見釋善意：盼藍也停止杯葛
行政院去年提出8年1.25兆元的國防採購特別條例送至立法院，但國民黨、民眾黨以人數優勢，一再拒絕排審，總統賴清德憂心，台灣恐因此跌出軍購的優先名單、延宕武器裝備交貨。民眾黨團上個月提出自家版本的國防預算草案，新任黨團總召陳清龍今（11日）宣布，除了將民眾黨版列為優先法案，也同意政院版可以付委審查，民進黨立法院黨團稍早也做出回應。
