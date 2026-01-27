綠喊話速審關稅協議勿步上韓國後塵 江啟臣：不需自亂陣腳

綠喊話藍白速審關稅協議內容，別步上韓國後塵，江啟臣說，不需自亂陣腳。（圖：寇世菁攝）

台美關稅協議尚未進入國會審查，傳出藍白將「嚴加審查」，綠營憂心阻擋過關，台中市議會民進黨團總召周永鴻今天（27日）喊話，別讓台灣步上韓國後塵，點名立法院副院長江啟臣，帶領藍白速審通過，勿讓台中產業成為政治鬥爭的祭品。江啟臣則說，立院還未收到談判協議文本，對外談判爭取部分，不需自亂陣腳。

民進黨台中市議會黨團總召周永鴻說，美國總統川普於美東時間26日突發布重訊，因韓國國會遲未批准去年7月達成的貿易協議，美方決定將韓國汽車、木材、藥品等互惠商品關稅，直接從15％調升至25％。周永鴻警告，韓國因國會延宕致關稅暴增慘劇剛發生，正是對台灣血淋淋的警示。他說，立院副院長江啟臣的選區豐原、山城，正是受害最深的手工具核心聚落，理應最了解台中產業生態，但他身居立法院副院長高位，卻未發揮應有的影響力捍衛家鄉產業，反而放任黨籍立委對攸關家鄉命脈的法案潑髒水，令人深感遺憾，呼籲江副院長，帶領藍白速審通過。

對此，江啟臣今天受訪指出，目前只看到行政院提到15％不疊加、投資2500億加2500億等，其他都沒清楚答案，是不是已經簽署不得而知，立法院目前沒有收到談判協議文本，如果已經簽了，就盡快送到立法院審議。

江啟臣強調，該協議跟國家利益及產業利益相關，相信各政黨、各黨團都會站在守護產業利益，以及國家利益優先前提下審查協議內容。他並舉台美貿易倡議協議，後來也是在立法院審議。基本上國會審查、國會監督是民主常態，不必然要阻擋什麼，而是應該讓人民知道到底談了什麼，尤其不利的部分能不能調整，這是談判過程所謂 「give and take」。江啟臣認為，大家應該團結一致對外，尤其在對外談判爭取部分，不需要自亂陣腳，讓人民知道說到底行政部門談辦協議內容是什麼，更為重要。（寇世菁報導）