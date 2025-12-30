綠喊軍隊打仗不是看薪水！Cheap批離譜情勒 曝民進黨「反對軍人加薪原因」

朝野對立問題懸而未解，針對國民黨立院黨團書記長羅智強表示，只要行政院編列預算時，將軍人加薪、警消退休保障、停砍年金列入，立法院將立刻審查總預算一事，民進黨立院黨團幹事長鍾佳濱今（30）日強調，軍隊能不能打仗「不是靠薪水」，對此百萬網紅Cheap（鄭才暐）批評，民進黨的發言堪稱最離譜情緒勒索。

鍾佳濱回應羅智強針對軍人加薪的要求，強調軍隊能否打仗、保衛國家，主要在於軍人、武器是否精良，更直言「只有雇傭兵才是看著酬勞去打仗」。鍾佳濱重申，會盡力維持、提升，讓國軍有合理的待遇，但重點仍在台灣的軍備是否具備足夠的能力應對中國的挑釁、封鎖。

「這應該是今年最離譜的情勒了」，Cheap透過臉書表示，軍人在在募兵制的體系下，只是一種職業選擇，他們一樣需要繳房貸、養小孩，且從馬斯洛需求層次來看，最基本的本就是「生存（錢）」，其次才是談論自我實現（榮譽感）。

至於鍾佳濱「只有雇傭兵才是看著酬勞去打仗」的發言，Cheap強調，傭兵與職業軍人本質上有極大差異；傭兵是為了錢到世界各國打仗，沒有特定的效忠對象，職業軍人則是效忠於國家，因此國家有義務提供合理的待遇。Cheap進一步表示，職業軍人跟警察一樣，都是一份「提著頭做」的工作，在錢不夠的情況下，很難有人心甘情願賣命。

「以政治戰略來看，民進黨必須反對」，Cheap指出，民進黨並不是反對軍人加薪，而是反對主導權不在自己手上。換句話說，綠營的立場是「『軍人可以加薪』但必須由我來加」。

