綠喊速審台美關稅協定 藍青年戳破真相：根本還沒送立院

民進黨立院黨團27日表示，台灣在國際社會上是守信的國家，也希望盟邦信守承諾，希望在野黨支持台美日前談定的台美關稅協議。（王千豪攝）

南韓去年與美國談定15%對等關稅，但國會至今未通過美韓貿易協議，美國總統川普突宣布將部分產品關稅從15%提高至25%。民進黨立法院黨團今（27日）開記者會，呼籲藍白勿拖延，加速完成審議。對於綠營的動作，國民黨前發言人鄧凱勛打臉，協議根本還沒送進立法院，綠營未審先喊話，這齣戲演得太拙劣。

鄧凱勛今在臉書發文表示，看到今天民進黨團拿著川普對南韓加稅的新聞，大動作召開記者會，要求在野黨對台美關稅協議「不要拖延」、「盡速支持」，不免讓人覺得，這齣戲演得太早，也演得太拙劣。

他指出，第一、民進黨團自甘墮落成「立法局」，只剩情勒在野黨的功能。民進黨的立委，顯然忘記自己是民意代表，反而更像是行政院轄下的「立法局」；面對行政部門，他們早已失去監督的能力，甘願淪為只會護航的舉手部隊。

他進一步批評，在民進黨政府眼中，談判桌上能不能爭取到國家利益不重要，能不能喪事喜辦搞大內宣才是重點，付出矽盾卻仍需犧牲傳產，民進黨的對外談判能力根本「花拳繡腿」，但轉頭在面對在野黨和台灣人民時，民進黨展現的情勒功力卻是「天下無雙」。只要有人敢對政策內容提出質疑，就是拖累國家、就是中共同路人。這種「只能同意，不准異議」的屁孩心態，是目前台灣民主最大的危機之一。

鄧凱勛說，第二、協議根本還沒送進立法院，完全是假議題。這場記者會最荒謬的是，民進黨口中與美國的關稅協議，目前根本還沒送到立法院。立法院對於整個協議的具體條文內容、對台灣各產業造成的衝擊評估，目前是一無所知，在野黨現在連東西都沒看到，根本無從杯葛，更談不上阻擋，民進黨現在就喊不要擋，根本虛晃一招騙聲量。

他表示，第三、未審先喊話，莫非是因為談得太爛怕穿幫。 民進黨現在急著先打預防針，甚至不惜拿南韓的案例來恐嚇國人，這唯一的解釋就是，民進黨知道內容一旦公開，勢必會讓全體國人譁然，所以必須先用「國家經濟」、「台美關係」的大帽子扣在在野黨頭上，要求在野黨必須照單全收。如此焦急地想要在野黨承諾「不擋」，正是怕海水退了之後，大家發現民進黨根本沒穿褲子。

鄧凱勛強調，請民進黨搞清楚，守護台灣利益是立法委員、每個政黨的職責，不是橡皮圖章。協議拿出來，好壞攤在陽光下檢視，絕不能連考卷都還沒發下來，就急著逼人打一百分。

