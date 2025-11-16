綠喊「人人致電韓國瑜」擋財劃法！藍：乾脆呼籲總統別公告

立法院會14號三讀通過修正案，明定地方計畫型以及一般性補助款，對此行政院將提版本，如果沒有獲得立法院支持將尋求憲法救濟。（圖／東森新聞）





朝野再為財劃法吵翻天，立法院會14號三讀通過修正案，明定地方計畫型以及一般性補助款，規模都比修法前更大，對此行政院將提版本，而且如果沒有獲得立法院的支持，行政院將尋求憲法救濟。而民進黨立委也出招，喊出一人打一通電話給韓國瑜，要求別把法案送出去。

立法院長韓國瑜敲槌，財劃法再次三讀修正，此時民進黨出招，立委陳培瑜號召民眾力量，打爆韓院長電話，要求別把法案送出。

立委（綠）陳培瑜：「我要呼籲韓國瑜院長，請把錯誤停留在立法院就好，您不是藍白的院長，更不是藍白立法委員的圖章。」

立委（國）賴士葆：「這是毫無常識的做法，令人覺得非常可笑，也是創了一個台灣民主憲政的笑話，難道要毀憲亂政嗎，是不是他也可以呼籲，賴清德總統那就不要公告。」

立委（綠）陳培瑜：「從過去公式計算錯誤不願意承認，到目前為止還不願意對離島居民負責。」

2025年底三讀通過藍白版財劃法，接著行政院統刪地方一般性補助，更引發各地跳腳，這回再修公式沒改，但是明定未來補助規模只能比修法前更高。

立委（綠）賴瑞隆：「藍白國會再次惡修，一樣造成了重北輕南，重藍輕綠這樣的狀況，這是一個中南部無法接受的修法。」

立委（國）林沛祥：「去惡意的情緒勒索去操弄輿論，去想盡辦法騷擾韓國瑜院長，我認為這是我們，我所知道的民主法治國家最壞的典範。」

行政院長卓榮泰也批評這是再次修惡財劃法，也透過行政院發言人強調，明年總預算審議中，無法依修正案調整，並指出將提城鄉分配更加公平的行政院版本財劃法，若沒有獲得立法院的支持，行政院將會尋求憲法救濟，朝野仍為財劃法吵翻天。

