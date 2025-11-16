綠喊「人人致電韓國瑜」擋財劃法！藍：乾脆呼籲總統別公告
朝野再為財劃法吵翻天，立法院會14號三讀通過修正案，明定地方計畫型以及一般性補助款，規模都比修法前更大，對此行政院將提版本，而且如果沒有獲得立法院的支持，行政院將尋求憲法救濟。而民進黨立委也出招，喊出一人打一通電話給韓國瑜，要求別把法案送出去。
立法院長韓國瑜敲槌，財劃法再次三讀修正，此時民進黨出招，立委陳培瑜號召民眾力量，打爆韓院長電話，要求別把法案送出。
立委（綠）陳培瑜：「我要呼籲韓國瑜院長，請把錯誤停留在立法院就好，您不是藍白的院長，更不是藍白立法委員的圖章。」
立委（國）賴士葆：「這是毫無常識的做法，令人覺得非常可笑，也是創了一個台灣民主憲政的笑話，難道要毀憲亂政嗎，是不是他也可以呼籲，賴清德總統那就不要公告。」
立委（綠）陳培瑜：「從過去公式計算錯誤不願意承認，到目前為止還不願意對離島居民負責。」
2025年底三讀通過藍白版財劃法，接著行政院統刪地方一般性補助，更引發各地跳腳，這回再修公式沒改，但是明定未來補助規模只能比修法前更高。
立委（綠）賴瑞隆：「藍白國會再次惡修，一樣造成了重北輕南，重藍輕綠這樣的狀況，這是一個中南部無法接受的修法。」
立委（國）林沛祥：「去惡意的情緒勒索去操弄輿論，去想盡辦法騷擾韓國瑜院長，我認為這是我們，我所知道的民主法治國家最壞的典範。」
行政院長卓榮泰也批評這是再次修惡財劃法，也透過行政院發言人強調，明年總預算審議中，無法依修正案調整，並指出將提城鄉分配更加公平的行政院版本財劃法，若沒有獲得立法院的支持，行政院將會尋求憲法救濟，朝野仍為財劃法吵翻天。
更多東森新聞報導
總統呼籲「聲援沈伯洋！」 韓國瑜：「自己生病」讓別人吃藥
中共威脅跨境抓捕沈伯洋！韓國瑜回應總統：自己生病叫別人吃藥
聲援沈伯洋！ 民進黨喊話韓院長「請認真上班」 韓國瑜回應了
其他人也在看
美德兩國、國際刑警組織皆打臉中方「全球追捕」... 黃帝穎酸：韓國瑜「舔共立場」也被打得滿地找牙
黃帝穎也酸，中國蠻橫通緝沈伯洋，立法院長韓國瑜不只未譴責中國，竟反而藉勢要求總統賴清德先撤回中國是「境外敵對勢力」。他指出，對比明顯，台灣總統護國立場未變，美國、德國及國際刑警組織紛紛打臉中國對沈伯洋通緝無效，國際三大咖順手把韓國瑜的「舔共立場」打得滿地找牙。放言 Fount Media ・ 21 小時前
財劃法再修正 政院估明年舉債5638億、綠發起「致電韓國瑜」擋送案
立法院14日在藍白黨團人數優勢下，再度修正《財劃法》，明訂中央給地方的一般性補助款不得少於前一年度，計畫性補助款的補助比例也不得低於過去十年的平均值。修法三讀通過後，行政院推估，若依修正後的條文編列預台視新聞網 ・ 1 天前
楊丞琳出道25年喊圓夢 喊話台粉盼巡演開唱
華語天后楊丞琳正式迎來她演藝生涯中極具意義的25週年里程碑。回顧這四分之一世紀的旅程，她感性地總結：「等於是大家看著我長大的。」她坦言，從16歲的青澀少女到如今成熟的模樣，這一路並非坦途，但隨著年齡與經歷的增長，她不僅實現了許多夢想，更收穫了意想不到的果實，內心滿溢著感謝之情。中時新聞網 ・ 23 小時前
金馬獎2025／影后戰！高伊玲揭「半盲演出」淚憶母 范冰冰、方郁婷二拚后冠
金馬影后之爭，先是憑藉在電影《我家的事》細膩演技獲得台北電影獎影后的高伊玲，再次入圍金馬獎最佳女主角！她含淚透露第一時間就將喜悅與已離世14年的母親分享，更發現原來自己的演出，投射出的對象就是媽媽。另外包括四度征戰金馬影后的劉若英、睽違22年再拚影后的林依晨，以及兩度角逐最佳女主角的方郁婷與范冰冰，都展現令人驚艷的演技與角色詮釋。TVBS新聞網 ・ 1 天前
立院三讀新修財劃法 卓榮泰：問題更大 政院會全面迎戰
立法院會14日再度三讀通過財劃法修正案。行政院長卓榮泰今天說，立法院通過的新修財劃法比過去公式計算錯誤的問題還大，將使政府的總預算無法編列，對於立法院在野黨團突然通過修正案，行政院會全面迎戰，並表示明天與地方政府談過後，周四行政院會將討論院版財劃法。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 5 小時前
「想知道女友跟誰吃飯！」 男報警要求調店家監視器
台南市 / 綜合報導 台南市警方昨(14)日下午3點多，接獲民眾報案，要求到購物中心，幫忙調閱店家監視器，結果一問原因，差點傻眼，原來是男子想知道自己的女友跟誰去吃飯，想從監視器看個清楚，但報案內容屬於私人事務，沒有涉及任何刑事案件，或公共安全事故，警方因此婉拒，也呼籲民眾，不要浪費警力資源。警方獲報，來到商場內的美食店家，想說發生什麼事情，男子糾結，想要求調閱店家，監視器畫面，但問他原因，卻是因為他懷疑自己的女朋友，跟別人跑來這裡用餐，想要知道對方是哪位。民眾說：「我覺得很可怕，一點私人空間都沒有。」民眾說：「我覺得，如果沒有辦法做到信任這一塊的話，那我覺得這樣的男朋友，其實是可以分手了。」民眾說：「不要浪費警力資源，會比較妥當。」不少民眾聽到報警理由，都覺得很不可思議，除了感情信任有問題，也是浪費社會資源，事情發生在台南南紡購物中心，昨(14)日下午3點多，警方接獲民眾報案，說想協助調閱店家監視器畫面，結果到場詢問原因，差點沒傻眼，因為屬於個人私務，警方拒絕幫忙調閱監視器。台南市警第一分局莊敬派出所副所長楊元林說：「因屬個人私務，並未涉及任何刑事案件或公共安全資源(事故)，當場向其說明相關法令規定，並予以婉拒。」想知道女朋友是跟誰去吃飯，竟然自己跑到店家去，想調監視器看個清楚，還打電話報案希望警方協助，但理由完全說不過去，警方也呼籲，報案專線和警力資源，應該要留給緊急事故，和危安情況等，避免浪費社會資源。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
陳嘉宏專欄：這個立法院根本把違憲當喝水
中華民國中央與地方的財政連結，建立在統籌分配稅款、一般性補助款、計畫型補助款這3種補助款的分配上面。「統籌分配款」係由中央政府依法收取，但需強制發還給地方自治團體之國稅；這有點像是中央在全國各地方政府收了許多雞蛋（稅收），統一放在籃子裡，再依各地稅基比例、人口比例等公式計算，再發還給各縣市、直轄市的國稅款項。鏡報 ・ 8 小時前
賴清德.李洋「小試身手」跳Locking！ 凱道變舞台「有意義」
台北市 / 綜合報導 街舞大賽總統盃，16日凱道盛大登場。總統賴清德週末與運動部長李洋，一早都現身挺街舞，甚至還現場隨著音樂，一起學Locking，跳得相當有架勢。而賴清德致詞時，還特別強調，這次決賽在凱道舉辦，就是把過去這個追求民主的政治場域，獻給全國人民，來舉辦運動賽事。選手則稱讚，舞台搬到府前是「很酷的事」。 街舞老師說：「567，go。」拍點一到左手右手伸出來，總統賴清德與運動部長李洋，跟著街舞老師跳LOCKING。熟能生巧兩人跳到第三次，基本上已經有模有樣，2025總統盃街舞決賽開幕，李洋還以幽默方式告訴大家政府有多重視街舞文化，運動部長李洋說：「總統盃我們一再的告訴大家，我們政府我們多麼重視，我們街舞的文化，但總統這個運動是不是重視的太快了，感覺其他運動會吃醋，羽球就有點吃醋了。」但除了總統盃街舞，之前的總統盃3對3籃球，同樣都選在凱道舉辦背後有特別意義，總統賴清德說：「決賽的地點特別在總統前的廣場，就是把這一個過去追求民主的政治場域，來獻給全國人民，來舉辦運動賽事。」台灣霹靂舞者陳柏均說：「那個時候從在中正紀念堂上面練習，的那些回憶，被趕來趕去啊，很難有地方可以練舞啊，結果我們今天跳到總統府，凱達格蘭道前面覺得很，很光榮。」總統賴清德VS.運動部長李洋說：「DJ Drop the beat。」隨著音樂聲響舉辦熱血賽事，凱道上如今也注入更多青春活力。 原始連結華視影音 ・ 20 小時前
普發一萬ATM領現今開跑！警政署曝詐騙手法：不會以電話告知身分遭冒用
普發一萬ATM領現今天（17日）開放，對此內政部警政署呼籲，政府機關不會以電話告知身分遭冒用，電話聽到代管或監管財產、面交、提款卡，一定是詐騙；有詐騙疑慮，請向165查證。Yahoo奇摩（綜合報導） ・ 5 小時前
德國新法擴大政府權力 可禁用特定中國製造商零件
美國政治新聞網站《政客》（Politico）歐洲版14日報導，隨著德國對中國立場日益強硬，聯邦議院（Bundestag，國會下議院）近日批准一項新法案，將賦予內政部新的工具，以網路安全風險為由，禁止在關鍵行業使用特定製造商的零件。據報導，這項德國政府即將獲得的新權力，將禁止有風險的中國技術供應商參與自由時報 ・ 1 天前
財劃法再次修正三讀 政院人士︰最快下周四提行政院版財劃法
立法院會昨天再度三讀通過財劃法修正案，明定地方一般性補助款不得少於前一年等修法；行政院長卓榮泰批評這是再次修惡財劃法，政院將會尋求憲政救濟。政院人士今天表示，政院無法依據新版財劃法調整中央政府總預算，院版財劃法則會全盤修正水平與垂直事權，已在最後細節調整階段，待財主單位下周再度邀集地方討論後，目標最快下周四（20日）送行政院會通過。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 1 天前
國家檔案館開幕 賴清德：盼在真相基礎上團結前行
政治中心／王云宣、陳奎宏 新北報導全台首座"國家檔案館"，歷經10多年籌備，將在這個月22日將正式開館，裡頭典藏著台灣數百年來的重要的民主時刻，包括"還我土地運動"、橋頭事件、解嚴等文件檔案，總統賴清德今天親自主持開幕典禮，他也呼籲全台縣市政府，未來都該依法徵集並繳交檔案供國家委員會展出。總統賴清德現身國家檔案館 並在導覽人員陪同下一一逛完展區（圖／民視新聞）導覽人員：「這個單元裡面講的是，總統非常關切的，1980年代台灣的民主化。」總統賴清德，專注聆聽導覽，全台首座國家檔案館，正式落成，歷史性一刻，包含國發會主委葉俊顯、經濟部長龔明鑫，都來開箱。總統賴清德：「未來我也希望台灣不管中央或地方機關，也都應該要依法爭徵集並交檔案，如果沒有法律依據的話，就不可以以任何理由拒絕或者遮蔽，要把所有的檔案，要交給國家檔案館。」國家檔案館展出台灣百年來的歷史運動 包括＂還我母語運動＂（圖／民視新聞）總統賴清德下令，不管中央地方，在不違法的情況下，都該配合提供檔案給國家委員會，國家行為接受檢視，才能夠實現開放政府與資訊透明的目標。而這棟地下2層、地上10層的建築物裡，可典藏的檔案容量，相當於200座台北101高度，裡頭擺有小小擬真模型，舉著白旗抗議，再搭配電子板照片，講述1980年代原住民「還我土地運動」，另外還有客家母語運動、橋頭事件、中壢事件，台灣這一路如何走向民主，在這全都一覽無遺。總統賴清德：「我相信透過檔案的公開，能夠讓更多人理解，前人追求民主的艱辛，思考民主法治與人權的可貴，進一步凝聚守護台灣，民主自由和平的共同意志。」國家發展委員會主委葉俊顯：「國家檔案館未來，將善用AI技術，導入新興數位科技，讓場館AI化，國家檔案管理AI化，並提供更多元的服務。」總統賴清德（右三）親自主持國家檔案館開幕典禮 經濟部長龔明鑫（左二）、國發會主委葉俊顯（右二）、新北市長侯友宜（右一）都到場（圖／民視新聞）耗時10多年，承載著台灣數百年來重要時刻的國家檔案館，將在11月22日正式營運，讓台灣民眾，能再度走入珍貴的歷史片段。原文出處：全台首座國家檔案館11/22正式開館 賴清德：盼在真相基礎上團結前行 更多民視新聞報導守護兒童身心健康 賴總統拋設「兒童及家庭署」韓國瑜不挺沈伯洋還嗆「該吃藥」 賴清德反擊：別替侵略者找藉口批對岸砍斷桌腳 賴清德：不應該替侵略者找藉口民視影音 ・ 1 小時前
棒球》「我其實前途一片黑暗」威廉波特冠軍教練駱政宇為基層教練發聲
立法院教育及文化委員會今舉辦建立完善運動教練查核制度公聽會，邀請第一線教練提出建言，率領東園國小勇奪威廉波特冠軍的總教練賴敏男以及教練駱政宇為基層教練發聲。台灣尚未建立完善的教練與篩選制度，導致部分曾有不當行為或前科的教練仍能轉換場域繼續任教，面對此漏洞，制度設計必須更明確建立把關機制，立法院今舉辦自由時報 ・ 2 小時前
館長遭3元老毀滅式爆料「逼員工上館嫂」 神隱20小時回應了
網紅「館長」陳之漢14日晚間，遭3名元老級員工「大師兄」李慶元、特助「小偉」、「總監」吳明鑒聯合毀滅式爆料，稱館嫂是館長介入別人感情搶來的，還邀請小偉來和他一起「3P」、抹黑威脅店家等指控。對此館長神隱20小時候本人回應，否認所有指控，更心疼老婆無故被牽連。中時新聞網 ・ 1 天前
館長對決大師兄「過一天風向變了？」 鄉民揭他1敗筆：根本豬隊友
「館長」陳之漢近日遭元老級員工「大師兄」李慶元、高階主管小偉毀滅式爆料，稱館長曾要求小偉陪睡老婆館嫂，以及投資內幕等。一名網友表示，一開始不少人都在嘲笑館長，感覺對方聲勢應該會下跌，沒想到才過一天風向竟然180度轉變，好奇其中原因，掀起眾人熱議。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前
《百萬小學堂》小西瓜長大了！近照曝光變正妹中醫師 網驚呼：門診要爆了
「選我！選我！選我！選我！」綜藝節目《百萬小學堂》昔日人氣「小學生智囊團」成員小西瓜（廖書嫺），在節目播畢後一路專注課業，如今已經是林口長庚中醫師。她的近照今（16日）曝光，網友看了驚呼「門診要爆了」！鏡週刊Mirror Media ・ 22 小時前
館長開直播認了！手機的確有「我的影片」 怒嗆：錢早被他們拿光
網紅館長（陳之漢）昨（14）日遭到昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工李慶元與高階主管小偉爆料性騷擾員工、私德敗壞等。對此，館長今日開直播，表示爆料者都只PO出對他們有利的音檔，同時他也質疑，小偉若真的覺得被性騷擾，那又為何在中間離開公司後又回來？並強調自己行得正、做得端，沒什麼好怕的，「反正法律的問題，我們就交給律師」。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
台大地理系校友送300杯手搖 身份線索曝光
[NOWnews今日新聞]一名自稱台大大氣系學生的網友，日前因預測台北市會放颱風假的預言失準，宣布要發放300份雞排和100杯珍奶，沒想到卻臨時放鳥，如今又有台大地理環境資源學系學生跳出來為了「洗刷招...今日新聞NOWNEWS ・ 1 小時前
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 3 小時前
館長遭兄弟「毀滅式爆料」！8大惡行全曝光 專家傻眼：到底做人多差？
館長（陳之漢）昨（14）日被昔日戰友、成吉思汗健身俱樂部元老級員工「大師兄」李慶元與高階主管小偉開直播「毀滅式爆料」，李慶元公布錄音檔稱館長不僅介入人家感情，還要求小偉傳私密照，暗示要「三人行」。對此，科技專家許美華表示，其實在正常情況下，兄弟圈是講求江湖道義的，好奇「館長做人是做到多差？對待兄弟是有多不夠意思？昔日跟他稱兄道弟的哥們才會這樣出來爆料？」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前