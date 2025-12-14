綠喊「藍版停砍年金」將釀7000億破口 林憶君拿「民眾黨版」反嗆：恐嚇性數字

立法院12日三讀通過「國民黨版」停砍公教年金法案，其中退休公教人員所得替代率全面回溯至2023年標準，並不再逐年調降，執政黨對此示警，新法通過後若要確保退撫基金不提前破產，政府將需撥補6970億元。不過民眾黨立委林憶君在臉書發文表示，若以「民眾黨團版本」來算，每年只需增加253億元的撥補，嗆民進黨不要再拿那些「恐嚇性數字」來欺騙人民。



林憶君表示，某位執政黨委員說，在野黨推動「反年金改革」會讓國家在10年內多支出7000億，甚至指控在野黨為了退休軍公教而犧牲國防。問題來了，這個所謂的7千億，到底是怎麼算的？

林憶君說，若以「民眾黨團版本」，所得替代率到114年才停止下降。根據銓敘部今年11月的正式報告，每年只需增加253億元的撥補，占整體人事費用不到2%，就能補足公教人員退休待遇、避免公教報考人數從32萬跌到16萬、造成體系雪崩。



林憶君批，民進黨卻不斷把國防經費與公教待遇拿來比較，他們的邏輯難道是國防要一直加、人民待遇可以一直砍？一味地增加軍備預算、卻壓榨自己的人民，這真的是負責任的政府嗎？民眾黨提出「不回溯」的改革方案，不讓制度再次倒退。

林憶君說，民眾黨版本很清楚，「所得替代率，年資35年為66%、年資15年僅36%」，既合理也公平，對抗通膨、拒絕政府翻臉不認人，請支持民眾黨團版本，讓制度回到正軌，讓公教尊嚴回來。

