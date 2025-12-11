綠嗆周萬來躲說明助理費請假去協商 韓國瑜喊冤誤會：沒刻意閃躲

立法院長韓國瑜強調，誤會太多了，絕對沒有刻意要閃躲委員會的報告，今早9時開會是因為題目非常的多，沒有任何陰謀和其他不當的聯想，千萬不要誤會。(記者叢昌瑾攝)

〔記者劉宛琳／台北報導〕助理費除罪化爭議持續延燒，立法院長韓國瑜今天上午9時召開朝野協商，討論「公務人員退休資遣撫卹法」等案。民進黨團幹事長鍾佳濱質疑訂早上9時協商，是因為立法院秘書長周萬來不想列席司法及法制委員會說明公費助理任用法，所以請假來協商；周萬來則強，黨團協商的議程秘書長是不參與的。韓國瑜強調，誤會太多了，絕對沒有刻意要閃躲委員會的報告，今早9時開會是因為題目非常的多，沒有任何陰謀和其他不當的聯想，千萬不要誤會。

「院長不接電話！」鍾佳濱發言抗議，民進黨團昨天一直問為什麼今天上午9點就要開協商呢？院長的辦公室主任、隨扈的電話紀錄都有，「我們難道不能夠請教院長嗎？院長連這樣的資訊都不願意接嗎？」今天罕見的朝野協商訂在9點，9點不是不可以，要今天凌晨一點民進黨團都奉陪。

鍾佳濱指出，今天協商題目包括了公務人員資遣撫卹法、公立學校教職員資遣撫卹法，這個法在司法及法制委員會審，協商的時候，司法法制的委員需不需要來表達意見？需要，還有青年基本法草案，這兩個法，一個是教育要跟司法法制聯席，一個是教育委員會主審，但今天教育委員會有安排核安會要來進行業務報告，司法法制委員會也有安排審公費助理任用法，但院長9點在這裡召開朝野協商，逼得這兩個委員會跟今天協商主題相關委員會的委員沒辦法來參與。請教院長什麼時候過去有曾經發過早上9點開協商的嗎？

鍾佳濱表示，秘書長應該要去去列席司法及法制委員會，說明公費助理任用法，結果秘書長請假，請假的原因是今天早上的九點院長朝野協商，「難不成他不想要去列席說明公費助理任用法，特別請院長定九點開協商，讓他有理由上面請假這邊來出席？請院長呢讓秘書長一併說明」。

韓國瑜表示， 「鍾佳濱委員發言太多誤會了我感覺，誤會太多了」。 國民黨團書記長羅智強表示，早起身體好嘛，早到開會有什麼了不起的？不要當大家沒待過委員會，召委今天就算要下來發言，還是可以找其他委員代召委。今天這些議案這麼重要，秘書長來主持這個協商是天公地道、天經地義。

周萬來強調，這個會議的議程的安排不是秘書長在安排的，這必須要說明，「黨團協商的議程秘書長是不參與的，從來不參與」。 從第四屆開始的黨團協商，是院長和議事處來管控議程 你聽我講，從來沒有秘書長沒在編擬黨團協商的例子，從他當副秘書長、議事處長到現在的秘書長，從來沒有秘書長介入黨團協商的例子。

韓國瑜強調，絕對沒有任何刻意的要閃躲委員會的報告或者什麼，一點都沒有，這一點一定要跟各黨團幹部來報告。今天早上9點開這個會，是因為題目非常的多，希望能把這個會一大早來舉辦而已，沒有任何什麼陰謀，什麼其他不當的聯想，千萬不要誤會，千萬不要誤會。 我們長期不停的開朝野協商，希望這個基本的信任一定要有，絕對沒有逃避的問題。

國民黨團總召傅崐萁表示，今天既然有這麼多的議案要協商，應該盡快來進行，程序的發言不要這麼冗長。這個協商在過去2、30年，有很早甚至早過9點的都有，也有協商到三更半夜，第二天持續的都在進行，「沒有要挑哪一個時辰，良辰吉時來開的」。這是院長的職權，也是希望趕快把相關的法案做程序上的處理，我們都應該要尊重最基本的院長職責。

