綠嗆搞彈劾是不敢倒閣 羅智強批卓榮泰沒價值：不需要倒閣菜瓜布院長

〔記者劉宛琳／台北報導〕立法院全院委員會昨今召開「對總統提出彈劾案」公聽會，民進黨團推薦的專家代表、律師黃帝穎嗆藍白提案提案彈劾總統是為了轉移不敢倒閣的心虛。對此，國民黨團書記長羅智強反譏，行政院長卓榮泰是「菜瓜布院長」，卓榮泰有這個價值嗎？不會有任何笨蛋去上民進黨的當，要嘛就自己滾蛋，不需要由在野倒閣一個菜瓜布。

而對於民眾黨團總召黃國昌訪美關切特別軍購問題，擬自提特別條例版本。羅智強重申，國民黨對於軍購或總預算的立場一直都是一樣，天價的軍購，賴清德不用說清楚講明白嗎？過去錢已經付出去了，貨都還沒有到，先兌現自己的諾言，賴清德沒勇氣，至少言行要一致嗎，欠軍人薪水已經15天了，也知道編現比不足，要對軍人有柔軟的心。

