綠嗆李貞秀沒中國護照怎來台 錢怡君曝大陸表哥來台真相

民眾黨陸配立委李貞秀的國籍問題備受關注，她指出自己未在大陸設戶籍、領用大陸護照，但遭民進黨立院黨團書記長陳培瑜質疑，沒有大陸護照，當時是怎麼從大陸離開到台灣結婚生子？對此，資深媒體人錢怡君透露，自己針對此事詢問浙江人表哥，得到對方「去台僅需往來台灣通行證，不須護照」的回應。

錢怡君昨（4）日透過其臉書粉專「錢子的大白話」發文表示，李貞秀3日在立法院稱，這輩子只有中華民國這一本護照，陳培瑜則批評李說謊，因為大陸人民出境還是需要護照。她指出，自己詢問AI也得到相同說法，為了解惑，於是直接問10年前曾來台旅遊的浙江人表哥。

廣告 廣告

錢怡君也在貼文中PO出與表哥的對話紀錄，當中她詢問，當年來台旅遊時，搭機是否需要護照，還是僅需通行證即可？對方回應僅需通行證。錢怡君再問，在搭機時沒有檢查護照嗎？對方回應「沒有檢查、當時自己的護照放在家中」，並且提到，去國外就是使用護照，去香港用港澳證，去台灣用台灣通行證。

另外，陸委會發言人梁文傑今天在例行記者會上指出，《兩岸關係條例》僅規定陸籍人士入籍台灣之後10年有參政權，至於參政之後怎麼就職，就是要看國籍法。其他像是參選過程的政治現金，或者是參選的一些相關規定，那就要看選罷法跟政治獻金法，這些都不是兩岸關係條例規定的，那就適用其他法律。

【看原文連結】