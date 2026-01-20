綠嗆柯志恩去選網紅 藍酸「高雄汗顏隊」狂蹭流量

民進黨湧言會高雄市議員林智鴻、鄭孟洳等人組成「高雄捍衛隊」，19日公布因藍白罷審中央總預算衍生的「高雄受害清單」。（柯宗緯攝）

國民黨高市黨部發言人張永杰狠酸，民進黨「高雄汗顏隊」氣急敗壞，今天發布2800多字新聞稿仍是「滿滿跳針」，唯一重點就是「狂蹭柯志恩」。（張永杰提供）

高雄藍綠陣營為中央總預算審議，互打口水戰！民進黨「高雄捍衛隊」今（20）日再嗆藍白罷審預算145天導致高雄73億建設經費卡關，批國民黨高雄市長參選人柯志恩「只看自嗨民調不顧高雄民生，乾脆改去選網紅」。國民黨高市議員白喬茵則反批，民進黨新人「害賴清德成碳排罪人」，質疑中央社宅政策大跳票，藍營還狂酸「高雄汗顏隊」只會蹭柯志恩。

白喬茵痛批，民進黨準議員參選人昨開記者會指控國民黨阻礙社宅興建，根本是「搞不清楚狀況」。賴清德總統、劉世芳部長上任1年半以來，核定興建社宅數掛零，選前承諾的8年13萬戶更下修至4萬戶，理由從「台灣空屋太多」到「蓋社宅會增加碳排」都有。

白喬茵反諷這些綠營新人「是不是想害賴總統成為碳排罪人？」她強調，高雄平均月薪僅4萬660元，房價卻飆破每坪30萬元，年輕人就算不吃不喝也要存15年才買得起房。她呼籲中央信守承諾推動社宅，並建議延長婚育宅租期、提供家具補助，未來更應仿效「可負擔住宅」模式，以六折出售社宅。

國民黨高市黨部發言人張永杰狠酸，民進黨「高雄汗顏隊」氣急敗壞，今天發布2800多字新聞稿仍是「滿滿跳針」，唯一重點就是「狂蹭柯志恩」。他諷刺這些想審預算的新人參選人，在要求柯志恩審預算前，應該先呼籲帶他們開記者會的兩位現任議員學長姐「回去議事廳好好審高雄預算」。

張永杰指出，這些新人為了版面「千辛萬苦作秀」，但兩位最有資格審預算的現任議員卻不進議事廳開會，「位置上空空如也」。他質疑，現任議員身為民代都沒盡責，還對別人指手畫腳，擔心未來新人「好的不學」也不認真開會。他呼籲兩位現任議員「正人先正己、以身作則」給學弟妹好榜樣，否則愧對高雄市民。

民進黨「高雄捍衛隊」則由5名青年參選人張以理、張耀中、林浤澤及議員林智鴻、鄭孟洳出面反擊，批評藍白罷審中央總預算已達145天，導致高雄近73億預算卡關，涵蓋消防、社福、農業、文化等領域。

林智鴻批評，國民黨高市黨團諸公昨日「見笑轉生氣」，若不是沒看完記者會與新聞稿全文就瞎說胡評，就是心虛，因為高雄捍衛隊清楚明列所有因中央總預算不排審而被影響的計畫與金額，甚至國民黨團沾沾自喜拿來說嘴「已經」放行的T-PASS和治水，在第一時間發佈的新聞稿也清楚交代，還有「近50億」、涵蓋救災、社福、汙染防治、自來水接管、原住民權益的所有預算「仍然卡關」。

鄭孟洳批評，警用通訊、空襲警報等5608.7萬元遭卡，社會局超過7億預算受影響，包括育兒津貼2.8億、身障服務1.9億、兒少照護1.5億及長照4184萬元，質疑藍白「和全高雄兒少、長者、身障者為敵」。

張以理點名柯志恩與白喬茵「避重就輕、鬼扯護航」，質疑消防局智慧防災4.45億預算遭卡，其中「提升高科技廠房救災量能」就近2億元，對高雄發展半導體S廊帶至關重要。他諷刺柯志恩去年批評科技災害應變要檢討，如今卻「聯手擋高雄智慧防災預算」。

張耀中指控，文化局古蹟修繕、文化保存共7683萬元被擋，包括林園鳳芸宮媽祖海巡信仰文化推廣計畫，痛批柯志恩「連媽祖的錢都敢擋」。林浤澤則指出，原民會1.89億、軍人忠靈祠修繕2萬多元、大林蒲遷村60億經費都受影響，柯志恩無法向運動愛好者、原住民、大林蒲鄉親及軍眷遺族交代。

