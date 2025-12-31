綠嗆若開戰「共機幾分鐘內消失」 王淺秋：義和團式洗腦

王淺秋質疑賴清德、綠營大搞義和團式失智洗腦，但對保衛台灣安全的實際措施竟一籌莫展。（資料照／陳信翰攝）

共軍圍台演習引發討論，前桃園市議員王浩宇竟稱對岸戰機全遭鎖定，若真的開戰，幾分鐘之內，第一波攻擊的戰機、戰艦就會消失。媒體人王淺秋質疑，賴清德、綠營的失智、無腦、義和團式宣傳無助於保衛台灣安全，用嘴巴打仗就能抗中？美國到底幫了我們什麼？

王浩宇發文表示，台灣人害怕對岸打過來？才怪！有時間內鬥吵架就是沒在怕。他強調，國軍也沒在怕，「所有戰機通通被我們鎖定！」如果真的開戰，基本上大概幾分鐘之內，第一波戰機、戰艦，很快就會消失了。粉專「高雄林小姐」對此說法質疑：「麻木」跟「沒有危機」是兩回事，「國軍的家人有沒有在怕？我們就沒有被對方鎖定？」說得好像對方會乖乖給我們打，這種想像也是一種國安危機吧？

財經名嘴胡采蘋也酸中共軍演虎頭蛇尾，美籍國際政治觀察家方恩格直言，這樣低估大陸、解放軍的決心，對台灣的國家安全很危險！

王淺秋今(31日)在《大新聞大爆卦》節目提到，台股封關前一度衝上2萬9千點，台灣民眾對軍演居然已經快要無感了？如果賴清德式的催眠對台灣有效，那叫沉默螺旋，不斷在民間宣揚一種「免驚啦」的論調，我們用嘴巴打仗就好了？只要2026選戰贏了就可以抗中？

王淺秋質疑，這樣的邏輯洗腦是失智的、無腦的、很可笑的！只是造成台灣愈來愈危險。我們是不是可以像許淑華追問蔣萬安那樣，去追問賴清德：你不是說你當選、台灣戰爭風險最低嗎？為什麼這時候又把責任甩鍋推給在野黨？在扯軍備預算如何如何時，我們手上到貨的軍購有什麼、備好多少武器？我們軍士官兵在士氣低迷的此刻，如何為國家而戰？還有鍾佳濱那種咖說「只有僱傭兵才看薪水」？

王淺秋強調，這樣踐踏國軍，只是讓軍人對為誰而戰為何而戰更加手足無措，台灣人民更沒有安全感，只能接受洗腦式、催眠式，好像義和團式地說：沒關係，我們都會贏！用喊的就會贏？真的嗎？美國AIT催我們買武器，不斷施壓在野黨，可是這次有講話嗎？失智列車不斷在開，萊爾校長要帶我們去哪裡？只是讓我們感覺愈來愈危險。顧立雄還在休假，這些人到底有沒有辦法保衛台灣的安全？

