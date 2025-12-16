綠嗆藍白有種倒閣！百萬網紅喊「總統也重選才公平」 游盈隆列在野考慮3誘因

卓揆宣布不副署《財劃法》加劇朝野鬥爭，倒閣成為化解憲政僵局的選項之一。（鏡報李智為、鄒保祥）

卓揆宣布不副署《財劃法》加劇朝野鬥爭。對於綠營狂嗆在野有種就倒閣、解散國會重選立委，百萬網紅Cheap形容相當可笑，簡直是拿免洗筷院長，換掉經過2次民意基礎驗證的在野立委，根本是不公平交易，除非總統也重選。台灣民意基金會董事長游盈隆則認為，倒閣確實是當前憲政僵局的解方之一，在他看來藍白也未必完全排除，因為當中存在3個誘因。

面對在野多數三讀的《財劃法》，總統賴清德及行政院長卓榮泰採極端手段「不公布＋不副署」，意即總統不簽字讓法律無效，做法極為罕見同時頗具爭議，同時間綠營開嗆在野有膽就倒閣反制、立委全部重選。

Cheap直言整件事情最可笑的，就是喊倒閣的一方，「想拿一個免洗筷院長，換人家真金白銀的立法院多數。」因為相較於總統任命、毫無民意基礎的行政院長，藍白在立院的多數席次，是經由選舉而來，之後還用大罷免32:0洗臉執政黨，民意基礎可謂真金白銀，這場交易明顯不公平。「好不容易打下的江山換你的小兵，那個小兵還會無限復活，換位思考，你自己會答應這種白癡交易嗎？ 」

或許有人會說「藍白有60％民意怕什麼？」Cheap馬上點破盲點，關鍵在於「贏家不需要再賭一次」，形容在野目前滿手同花順，為啥要答應民進黨蓋牌重發？Cheap認為，若要倒閣，應該要問執政黨敢不敢讓總統一起下來重選，這樣才叫公平。

游盈隆則認為，在野面對卓揆理直氣壯叫陣有膽就倒閣，似乎是看準藍白沒有guts重選國會。不過就他觀察，未來1、2個月，在野未必會完全排除這個選項，誘因有三：第一，國會提早改選，倒閣能助民眾黨2年條款自然解除，黃國昌有機會繼續留在立院；第二，國會若要改選，柯文哲可順理成章全國助選，對白營是巨大誘因；第三，藍營黨魁鄭麗文有機會大顯身手。

若藍綠白都不排斥倒閣，游盈隆認為，這將是台灣史上最大的一場政治豪賭，由民意作主，結束眼前的憲政災難，也會是一個美好的結局。相反的，若朝野繼續惡鬥、憲政僵局持續，可能孕育許多可怕的內外政治後果，如群眾運動再起、社會動盪不安、中共伺機干預等等。

