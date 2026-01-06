綠嗆雙標！高虹安、賴香伶曾帶職參選？黃國昌：2022年有黨的政策

民眾黨主席黃國昌。 圖：周煊惠 ／ 攝

民眾黨主席黃國昌昨透露自己已簽立委辭職書，點名民進黨立委要選市長應先辭職，遭綠營反擊「雙標」，質疑為何沒點名國民黨也多位立委要選縣市長？黃國昌今（6日）酸綠營拿國民黨當擋箭牌，批綠委為初選不來國會工作，對得起立委這份薪水？另針對2022年時任民眾黨立委高虹安、賴香伶也是帶職參選，黃國昌則說，2022年時，民眾黨有黨的政策，現在已是2025年（應是指2026年）。

民眾黨上午召開「賴政府惡意賴帳——民眾黨啟動團體訴訟 為退休警消討公道」記者會，黃國昌、黨秘書長周榆修、中華民國退休警察人員協會總會榮譽總會長耿繼文、總會長黃啟澤、律師賴苡安出席。

會後接受媒體聯訪時，被問到他昨嗆民進黨立委要選縣市長應先辭立委，遭嗆雙標，黃國昌先是說，「民進黨的人講這些話真的是……」，自己的事自己面對，一天到晚拿別人當擋箭牌，超級可笑。

黃國昌稱，回去自己看一下，黃國昌2018年就提出這個主張，對任何人都是一樣，他甚至清楚介紹美國法裡，若帶A職選B職，在法律規範上要有什麼效果，民進黨的人要去找國民黨的人當墊背，go ahead！但他只問一件事，這些立委為了自己初選，不來國會工作，跑去選區拚初選，「你對得起選民喔？對得起立委這份薪水？你講個道理給所有選民聽，你憑什麼領立委薪水，躲在自己選區拚初選，回答這問題就好了」。

媒體追問，怎麼看網紅「四叉貓」劉宇質疑，高虹安、賴香伶當初也帶立委職參選新竹市長、桃園市長？黃國昌回稱，對他來講，根本不會有這問題，當初2022年時，民眾黨有民眾黨的政策，現在已是2025年。

話鋒一轉，黃國昌更說，剛講到四叉貓，請他自己好好看看，最近民進黨不是在那強烈撻伐公布政治人物的住家，民進黨的側翼不就是在幹這種事？不僅公布他家照片、肉搜他小孩、偷拍他老婆，誰雙標啊？民進黨的雙標無恥到沒有下限，他也奉勸這些綠媒，拿鏡子好好照照自己。

